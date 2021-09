Barokossa en concert avec Les Amis de l'église Saint-Just

Les Amis de l'église Saint-Just vous propose, au profit de la restauration de l'église de Fontaines, Barokossa en concert, Samedi 02 octobre 2021, Salle Saint-Hilaire de Fontaines en Saône-et-Loire.

entrée 12 €, gratuite pour les moins de 12 ans, La billeterie est ouverte sur Réserver | Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône (achalon.com)

Bienvenidos al pais de Barokossa !!

Un véritable voyage en terres inconnues, fraternel, ouvert et généreux, ou se mêlent et s’enchevêtrent une multitude de styles musicaux de différentes origines, avec pour socle la musique latino-americaine et le jazz.

Ce projet «Terres inconnue» est une invitation à ouvrir à tout moment une nouvelle porte qui donne lieu à la contemplation d’un paysage inattendu.