Hosni Zaouali ou les tribulations d'un Chalonnais dans la Silicon Valley

Dans la Silicon Valley, les réussites de start-up, ces petites sociétés innovantes de hautes technologies, sont légion. Attirés par le succès, de plus en plus d'entrepreneurs français décident de s'installer aux États-Unis pour vendre leurs produits et leur savoir-faire. Parmi eux, figure le Chalonnais Hosni Zaouali, originaire des quartiers du Stade-Fontaine aux Loups et des Prés Saint-Jean. Aujourd'hui, celui qui est co-fondateur de Tech Adaptika, spécialiste de solutions pour l'enseignement à distance, qui partage sa vie entre Toronto et San Francisco, était de passage dans notre ville. Plus de détails avec Info Chalon.