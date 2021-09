Les écoles de Saint Rémy se mobilisent pour nettoyer la nature

La Journée citoyenne a été marqué, outre ce samedi 25 septembre 2021 pour les adultes, par une action des élèves des trois écoles élémentaires de Saint Rémy.

Ce sont 300 enfants qui ont participé à cette journée « Nettoyons la nature » à l’initiative des Centres E. Leclerc qui fournissent les kits de nettoyage, les élus se chargeant de les répartir dans chacune des écoles primaires.

Une action qui a pour but de sensibiliser les enfants sur l’importance de réduire les déchets et surtout de ne rien jeter dans la nature, cette maison commune à tous et toutes.

Pour remercier de ce geste citoyen les élus ont remis à chaque enfant participant un diplôme « Nettoyons la nature ». Quoi de mieux que de telles actions pour sensibiliser petits et grands, c’est aussi cela transmettre et montrer que chacun doit vivre en respectant la nature mais aussi son environnement matériel et surtout humain.

JC Reynaud