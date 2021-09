Une assemblée générale du Yoseikan Budo pour la forme

Une association à des statuts qu’il faut respecter entre autre, faire une assemblée générale qu’elle que soit l’activité d’une année ou d’une saison. Le club sportif Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal a respecté cette règle plus pour la forme que pour le fond au regard d’une activité réduite à zéro du fait de cette crise sanitaire.

Le rapport moral de la présidente en exercice Raphaëlle Jeannet a été on ne peut plus court et pour cause du fait d’une saison sportive inexistante puisque aucune compétition n’a pu se dérouler, que le club n’a pas pu utiliser les locaux de la salle d’évolution au sol pour les différents ateliers dont info-chalon.com a donné les créneaux d’activité pour la saison 2021-2022 dans un précédent article.

Une saison qui redémarre

La présidente a cependant marqué sa satisfaction de voir repartir ces ateliers et les entrainements en vue des compétitions dont il semblerait que la première sera le Championnat de Bourgogne le 30 janvier 2022. Le club a retrouvé ses adhérents à hauteur d’une cinquantaine actuellement et une petite dizaine d’enfants. Une vie associative sportive qui reprend. Il est vrai que le fait de se revoir remet du baume au coeur, c’est sans doute aussi cela l’amitié.

Coté finances rien à ajouter sinon que le budget écoulé ne peut pas représenter la vie de l’association du fait d’une saison « anormale ». Les remerciements ont été en direction de l’OMS et de la municipalité pour les aides matérielles et financières.

Un suivi des instances sportives

Au chapitre des conclusions la parole a été donné à Jean-Marc De Micheli, président de l’Office Municipal des Sports, lequel a rappelé son soutien de l’OMS au « YOS » ne serait-ce que l’aide apporté à l’achat d’un ordinateur dans le cadre des allocations données lors des Trophées. Puis a fait le point sur le Centre Médico Sportif : « la présence du médecin du sport qui a dû adapter ses interventions pour le CMS en fonction du fonctionnement de son propre cabinet, situation sanitaire oblige. » Il annonçait par ailleurs un possible concours de pétanque inter sociétés pour le mois d’octobre 2022.

Un projet d’extension en cours

Les mots de la fin sont revenus à la Municipalité par la voix d’Henri Lombard adjoint aux sports : « Nous nous faisions du souci pour le redémarrage des associations. Notre maire veut que la vie associative marche bien pour le bien-être commun. Vous avez tenu le coup et nous en sommes heureux, d’autant que vos finances sont bonnes et vous permettent de garder le cap. » Puis l’adjoint a dévoilé un projet annoncé lors de la campagne des municipales : « La Municipalité a le souci de soutenir les associations avec différents projets. Dans cette mandature nous avons prévu l’extension du stand de tir en faisant une salle polyvalente pouvant accueillir des sports comme les vôtres. Ce projet devrait aboutir dans les deux ou trois ans. »

Il a appartenu à Roland Bertin, premier adjoint au maire et représentant pour la circonstance Vincent Bergeret retenu pour les Trophées Départementaux du Sport à l’Espace des Arts : « Je ne peux que vous féliciter pour votre implication dans la commune et surtout de voir des jeunes au sein de votre association. Nous savons que vous faites pour le mieux et nous avons confiance en vous. »

Quoi de mieux que de se retrouver pour une verre de l’amitié après une assemblée générale, le Karaté Yoseikan Budo n’a pas dérogé à cette règle bien instaurée au club. Merci !

JC Reynaud