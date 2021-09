Bienvenue à Tom PEREYROL

Tom PEREYROL est né le 24 septembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Damien, 9 ans, et Méline, 7 ans, de Coralie CLAVAUD et Richard PEREYROL. La maman est secrétaire médicale et le papa est enseignant. La petite famille demeure à Saint-Marcel.