Crissey en rose, c’est tout le mois d’Octobre

Crissey en rose vous donne rendez-vous dimanche 3 Octobre 2021 place de la mairie pour le lancement d’Octobre rose. De nombreuses animations vous attendent. Les commerçants, les entreprises partenaires, le centre de loisirs, le collège Jean Villard et les habitants sont tous mobilisés pour cette action contre le cancer du sein et récolter des fonds destinés à la recherche afin de sauver des vies.

La première campagne a lieu en France en 1994, à l'initiative du groupe Estée Lauder (qui a créé l'association Le Cancer du sein, parlons-en !) et du magazine Marie Claire. L’objectif de la campagne est d’apporter une information éclairée pour les femmes sur les risques du cancer du sein et les inviter à se faire dépister. Le dépistage a pour but de diminuer le nombre de décès causés par le cancer du sein car, chaque année, le cancer du sein tue 12 000 femmes en France. Il ne concerne pas que les femmes, il touche aussi les hommes.

Aujourd'hui le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 !

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans, sans symptômes et n'ayant pas de facteurs de risque particuliers de cancer du sein, autre que leur âge. Tous les deux ans, une invitation est envoyée aux femmes de 50 à 74 ans pour effectuer une mammographie prise en charge à 100% par l’Assurance maladie. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.

Octobre rose, c'est aussi l'occasion de répondre aux interrogations des femmes et des professionnels de santé sur les modalités de dépistage adaptées aux différents niveaux de risque et de cibler plus particulièrement les femmes éloignées du dépistage pour lutter contre les inégalités.

C.Cléaux