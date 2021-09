Bienvenue à Lalie THUROT

Lalie THUROT est née le 23 septembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Carla, 15 ans, et Louanne, 11 ans, de Leslie RAVET et deuxième enfant après Mathéo, 9 ans 1/2, de Jonathan THUROT. La maman est conseillère financière et le papa est magasinier cariste. La petite famille demeure à Chalon-sur-Saône.