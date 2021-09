4e Semaine de la création et de la reprise d’entreprise : un événement national dédié à l’entrepreneuriat et au retour à l’emploi

La crise n’a pas freiné l’entrepreneuriat. Selon les données publiées par l’Insee en février 2021, le nombre total de créations d’entreprises en France a atteint un nouveau record avec 848 200 créations en 2020, soit 4 % de plus qu’en 2019. Cette hausse est portée par les activités de transports et de l’entreposage (+22 %), le commerce (+9 %) et les activités immobilières (+10 %). Si l’Ile-de-France reste la région contribuant le plus à la hausse de la création d’entreprises, le nombre de créations s’accroît dans toutes les régions. 41% des créateurs d’entreprises individuelles ont moins de 30 ans en 2020 contre 38% en 2019. Quatre créateurs d’entreprises individuelles sur dix sont des femmes.

L’entrepreneuriat, perçu comme une alternative au salariat, rencontre toujours un réel écho auprès des demandeurs d’emploi. Pour les aider à se lancer, Pôle emploi organise la 4e édition de la Semaine nationale de la création et de la reprise d’entreprise du 27 septembre au 1er octobre 2021. Avec cet événement, Pôle emploi et ses partenaires se mobilisent pour accompagner la reprise économique, faire émerger des idées et lancer des projets d’entreprises, expliquer les dispositifs d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise et sécuriser les parcours des créateurs d’entreprises.

Près de 29 événements sur l’ensemble du territoire, en digital et en physique, sont organisés dans les agences Pôle emploi de BFC ou chez ses partenaires : web conférences sur différents thèmes (couverture sociale, financement, élaboration du projet, portage salarial, e-commerce, entreprendre au féminin, créer quand on est jeune ou en situation de handicap…), ateliers au sein des agences (« M’imaginer créateur d’entreprise », « Structurer mon projet de création d’entreprise »…), forums locaux, etc.

L’ensemble des événements organisés en Bourgogne-Franche-Comté durant la semaine sont à retrouver sur le site pole-emploi.fr/BFC