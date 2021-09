Vendredi, les retraités appelés à manifester

Les 5 organisations ci-dessus ont fait le bilan :

Pouvoir d'achat : l'inflation repart ! + 8 % pour le gaz et l'électricité va suivre.

Depuis janvier 2021, hausse des prix de + 1,3 %.

Sur un an : + 1,6 %.

Pour y faire face, les retraités ont eu :

+ 0,4 % au 1er janvier pour les retraites de base du privé comme du public,

+ 1 % pour les complémentaires du secteur privé.

Clairement, le compte n'y est pas ! Une étude du ministère (DREES) de juin 2021estime qu'à fin 2019, les pensions de retraite ont diminué de 1,1 % en euros constants. Et cela dure depuis 8 ans !

Santé : les retraités n'oublient pas que les résidents des EHPAD ont été interdits d'accès aux urgences pendant des mois. Loin d'être protégés, ils ont été les sacrifiés du fait du manque de lits de réanimation. Et les suppressions de lits continuent, par milliers. Encore moins de lits pour l'hôpital !

Autonomie : quel avenir pour les très âgés et les personnes en perte d’autonomie alors que la loi tant de fois promise est annulée ? La « 5e branche » de la Sécurité sociale est plus une menace de nouveaux prélèvements sur les revenus des retraités qu'une garantie de prise en charge des personnes très âgées. Et qu'en est-il du ratio de 1 agent pour 1 résident dans les EHPAD promis par la loi « Grand âge » de 2004 ?

Services publics : Le fossé s'élargit entre les retraités âgés et les services publics essentiels. C'est la course à la « dématérialisation », encore plus d'internet, encore moins de points d'accueil et de contact pour les anciens !

Pour ces raisons, les 5 organisations de retraités de Saône et Loire appellent à une journée de mobilisation et d'action :

Le vendredi 1er octobre 2021 à Chalon sur Saône à 15h devant la Maison des syndicats