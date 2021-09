Agriculturez-vous en direct de Lugny : Le tourisme à la loupe

Agriculturez-vous a déjà à son actif deux émissions réussies, la première au Creusot sur l’attractivité du paysage, la préservation de l’environnement et l’adaptation au changement climatique et la deuxième à Charolles sur l’innovation et la jeunesse. Deux rendez-vous qui ont apporté des éclairages sur les rôles multiples de l’agriculture, la complexité de ses métiers à l’heure actuelle et surtout les atouts de notre département. Car le but de cette émission est de vous permettre de la reprendre et de la partager pour parler positivement de votre métier.

Ainsi, votre journal L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire - en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, le Département, Groupama, Crédit Agricole et de nombreux autres partenaires - continue sur sa lancée. Quoi de mieux en pleines vendanges que d’aller faire un tour du côté de Lugny pour parler d’oenotourisme. L’occasion pour les acteurs du tourisme et du vin de vous faire part de précieux conseils.

Le concept reste le même, avec des débats séquencés, une animation rythmée, un format attractif de plateau TV mobile, une diffusion sur nos réseaux sociaux YouTube et Facebook.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour une 3ème émission d’Agriculturez-vous en Saône-et-Loire, le jeudi 30 septembre 2021 à 13h30, en direct de la cave de Lugny.

Emissions à suivre sur la chaîne YouTube dédiée Agriculturez vous en Saône et Loire en direct ou en replay.

Avec l’appui de ses partenaires, Agriculturez-vous en Saône-et-Loire décode l’agriculture auprès des citoyens et des consommateurs qui constituent le « grand public ».