Lancement d’octobre rose 2021 : Déjà une bonne nouvelle, la marche ‘La Chalonnaise’ aura bien lieu

Mardi, à 18 heures 30, dans les locaux du Grand Chalon avait lieu le lancement du mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein ‘Octobre Rose’. Autour de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur Saône se trouvaient de nombreux Vice-présidents et élus pour annoncer aux associations impliquées dans cet événement, le lancement de cette grande campagne d’incitation au dépistage du cancer du sein.

Sur place de nombreux maires des communes sensibilisées : Fragnes-La Loyères, Givry, Châtenoy-le royal, Châtenoy en Bresse, Rully, Demigny … faisaient corps avec les diverses associations : Toujours Femme, CoraSaône, Ailes aident, Golf de Chalon, C A P.M de Saône-et-Loire, Centre hospitalier William Morey, Centre Régional de coordination de dépistage des cancers de Bourgogne Franche-Comté, Centre de santé Départemental, La Ligue contre le Cancer, Hôpital Privé Sainte Marie, Grand Chalon Athlétisme, Leclerc Chalon Nord… toutes ces associations faisant parties intégrantes des nombreuses animations et de sensibilisation mises en place.

Extraits des discours prononcés :

Sébastien Martin : « Nous avons tenu avec Gilles Platret et toutes les équipes, à faire quelque chose cette année, parce que Octobre Rose s’est un peu organisé dans un contexte particulier. On n’a pas pu organiser toute la coordination que l’on gère habituellement mais il faut dire aussi que les équipes de la Direction de la Santé sont bien occupées au Centre de vaccination en ce moment. Du coup, cela a été un peu plus compliqué et malgré tout, Octobre Rose devait exister cette année parce que, quel que soit les aléas ou les difficultés, la prévention du cancer de sein ne doit pas s’arrêter car cette maladie ne s’est pas arrêtée malheureusement. D’ailleurs, on a toujours chaque année à peu près 60 000 femmes qui sont détectées de cette maladie ou qui contractent un cancer du sein et donc la mobilisation, elle est plus que jamais nécessaire puisque l’on sait très bien que toutes les opérations de dépistage ou à chaque fois que l’on peu dépister de manière la plus précoce possible et bien on fait reculer le risque de forme grave et d’évolution de cette maladie même si c’est quelque chose d’extrêmement important. Chaque année au niveau national, symboliquement , c’est la tour Eiffel qui est illuminée en rose et qui lance un petit peu les choses et ensuite sur le territoire, des centaines, des milliers d’initiatives ont lieu dans toutes les communes, et jusqu’ici dans le Grand Chalon où cette année encore, plusieurs initiatives vont être prises et qui sont inscrites sur le petit fascicule (programme) qui a été édité[…] Il y a donc une trentaine d’événements qui vont avoir lieu sur tout le territoire du Grand Chalon dans 19 Communes qui sont mobilisées […] Je rappel aussi que le centre hospitalier et l’Hôpital privé Sainte Marie vont mener aussi des opérations à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de leur établissement […] On sait très bien aussi que l’accompagnement fait par toutes les associations Toujours Femme, CoraSaône, Ailes aident, La Ligue contre le Cancer… se mobilisent dans les établissements et auprès des personnes qui ont contracté le cancer du sein et c’est quelque chose d’extrêmement important. Pour conclure et lancer ce mois d’Octobre Rose, je veux vraiment remercier le Grand Chalon Athlétisme qui a décidé de faire cette Chalonnaise […] La chalonnaise va bien avoir lieu le weekend du 23 et 24 Octobre, le 23 avec les inscriptions et puis le 24 la marche habituelle à partir de 10 heures avec le concours des plus beaux déguisements ! En tous les cas comme vous le voyez, même si la cause est grave, elle a toujours réussie à nous mobiliser dans un esprit de responsabilité, de bonne humeur et d’enthousiasme autour de cet événement. Une fois encore le territoire du Grand Chalon et toutes ses communes sont mobilisés, nous en sommes toutes et tous extrêmement heureux après l’événement Septembre en Or […] Vous êtes tous les 1ers acteurs et les 1er responsables de cette campagne de mobilisation de cancer du sein, alors merci à tous ! ».

Gilles Platret : L’essentiel, c’est effectivement la publication de ce programme qui ne fait qu’appuyer la mobilisation en particulier du secteur associatif et je veux le rappeler à cette occasion, même si les collectivités sont en support [...] Pour autant rien de ce programme ne pourrait exister si le secteur associatif n’est pas en pointe dans cette grande cause nationale. Bien sûr, Octobre rose s’est inscrit aujourd’hui dans le paysage français, c’est un mois qui est comme celui que nous portons les uns et les autres et qui fait tilt tout de suite aux yeux des femmes et de toute la population. Bien sûr des bonnes habitudes ont été prises depuis tant d’années, bien sûr nous restons présents et la ville centre et les communes des alentours s’y associent. En effet presque 20 communes seront complètement mobilisées et vont se parer des couleurs d’Octobre Rose ce qui va réveiller immédiatement un imaginaire collectif. Pour autant, si nous sommes ici réunis, si nous lançons cette initiative d’ici quelques jours, c’est que le travail de sensibilisation est à remettre sans cesse, année après année et c’est encore plus vrai depuis l’année dernière. Plus vrai dans un espace médiatique de vie quotidienne qui a été depuis le printemps 2020 entièrement monopolisé autour d’une grande cause nationale et mondial de la lutte contre l’épidémie de la Coronavirus. Qui par la simple nécessité et la simple urgence a eu tendance, nous le savons bien à reléguer au second plan d’autres causes de santé publique pour lesquelles nous avions réussi cette prise de conscience qu’il faut réveiller encore plus aujourd’hui […] Nous avons besoin de réveiller aux yeux de toutes les femmes et en particulier des plus jeunes dès le passage dans les établissements scolaires afin qu’elles comprennent cette nécessité de jamais relâcher leur vigilance. Cela est un devoir que l’on peu remplir ensemble, un devoir qui nous est donné de remplir collectivement et nous le ferons ; nous le ferons avec cette nécessité d’appuyer sur ces gestes de prévention, de dédramatiser l’acte de prévention car nous savons tous que le premier obstacle, c’est la crainte de devoir hélas trouver parfois la maladie au bout de l’examen […] Cela nous trace le chemin et en tous les cas soyez bien certain qu’avec toutes celles et ceux qui s’investissent dans cette cause, que nous resterons plus que jamais cette année comme les suivantes, à vos côtés, pour faire triompher le geste de prévention car au bout du geste de prévention, il y a la vie. Merci beaucoup ! ».

Docteur du Centre Régional de coordination de dépistage des cancers de Bourgogne Franche-Comté: « C’est vraiment très agréable de voir autant de collectivités engagées dans cette action ainsi que l’ensemble du tissu associatif local sans qui rien ne pourrait se faire […] vous l’avez dit, je pense que tous, dans cette salle nous avons tous été pris ou de loin, tutoyer ou rudoyer par cette maladie. 58 500 femmes sont chaque année, atteinte d’un cancer du sein, 1/3 des cancers féminins sont des cancers du sein et cela place ce cancer à la première place des cancers en France. C’est un cancer qui est fréquent, c’est indéniable, il est grave si on ne fait rien, par contre ce qui est aussi indéniable et là on parle des chiffres, 9 femmes sur 10 sont guéries pour ce cancer du sein, s’ils sont pris à temps. Donc voilà la réalité, avec le dépistage et avec une détection précoce, 9 femmes sur 10 à qui on va trouver un cancer du sein vont avoir la chance l’année prochaine de revenir ici, d’aller courir la chalonnaise, d’être en vie, de pouvoir faire des anniversaires, faire des Noëls… bref de vivre et l’enjeu pour elles, il est vraiment là […] C’est un examen dont je ne vais pas vous apprendre ou vous dire que c’est cool, que cela ne fait pas mal mais c’est un examen simple , efficace, qui ne dure pas longtemps (10 minutes environ) que l’on doit faire impérativement une fois tous les deux ans et c’est un enjeu important [...] Je ne peux que vous remercier de votre engagement sans faille dans cette lutte et c’est grâce à vous tous que l’on arrivera à récupérer les dernières femmes qui nous manquent et il y en a beaucoup […] Merci à toutes et à tous, à la collectivité, aux associations pour votre engagement pour cette lutte ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B