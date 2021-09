Le Ballet de l'Opéra de Lyon et la Compagnie XY vous embarque avec eux pour ce premier week-end d'octobre !

Au programme :



31 rue Vandenbranden : Vendredi 1er et samedi 2 octobre à 20h - Tarifs : de 15 à 30€. Renseignements et Billetterie : https://www.espace-des-arts.com/saison/31-rue-vandenbranden



Danser Encore : Samedi 2 et dimanche 3 octobre à 15h - Tarifs : de 7 à 24€. Renseignements et Billetterie : https://www.espace-des-arts.com/saison/danser-encore



Les Voyages : Ven 1er à 18h30, sam 2 à 15h et dim 3 à 17h

Gratuit et en accès libre. Détails du programme sur le site



Mégabarre : Ven 3 de 11h à 11h30 - Gratuit et en accès libre

