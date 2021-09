"Les Geiq ont un rôle majeur à jouer pour la formation et le recrutement des publics éloignés de l'emploi" pour Pierre Lobry, Président de la Fédération Française des Geiq

sur les 9 000 personnes accompagnées chaque année, près de 70 % accèdent à l’emploi et plus de 90 % réussissent leurs examens de fin de formation.

Tribune de Pierre Lobry, Président de la Fédération Française des Geiq



Le Premier ministre a présenté un plan qui comprend le déblocage de 1,4 milliard d’euros pour former les demandeurs d’emploi et mieux répondre aux besoins des entreprises. En lien avec cette nécessité de renforcer la montée en compétences des personnes éloignées de l’emploi, les Geiq portent l’idée que les contrats en alternance, notamment les contrats de professionnalisation, sont le meilleur support pour l’insertion durable. Avec des résultats concrets, le dispositif Geiq est efficace : sur les 9 000 personnes accompagnées chaque année, près de 70 % accèdent à l’emploi et plus de 90 % réussissent leurs examens de fin de formation. Le renforcement du soutien de l’État permettrait d’aider davantage de personnes à trouver ou retrouver un emploi.



Le Premier ministre a annoncé le lancement d’un grand plan de formation répondant aux besoins des entreprises et d’un plan spécifique pour les demandeurs d’emploi de longue durée. Dans ce cadre, ses services ont mis en avant l’efficacité du contrat de professionnalisation pour le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Parallèlement, la CFDT a fait part de ses propositions sur le même sujet : renforcement des moyens pour les contrats de professionnalisation, dispositifs alliant emploi et formation, accompagnement vers et dans l’emploi…

Depuis 30 ans, les Geiq portent l’idée que les contrats en alternance sont le meilleur support pour l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi, jeunes et adultes. Rémunération liée au travail, situation réelle de production dans l’entreprise, formation adaptée aux besoins, acquisition d’une qualification reconnue, accompagnement social et accompagnement dans l’emploi, c’est ce que font aujourd’hui les 193 Geiq et leurs 7000 entreprises adhérentes en s’appuyant essentiellement sur le contrat de professionnalisation.

Les orientations du plan gouvernemental à venir et les propositions de la CFDT confortent nos convictions et nous incitent à poursuivre et à amplifier notre action :

? miser sur le potentiel des personnes éloignées de l’emploi, les accompagner pour qu’elles se forment, se qualifient et puissent ainsi rejoindre durablement le monde de l’entreprise,

? s’appuyer sur un réseau d’entreprises qui trouvent des solutions à leurs difficultés de recrutement en s’engageant dans une démarche d’inclusion et de responsabilité sociétale.

Les Geiq accompagnent chaque année environ 9000 personnes vers la qualification et l’emploi. Avec près de 70 % d’accès à l’emploi et plus de 90 % de réussite aux examens présentés, les Geiq font la preuve de leur efficacité et de leur utilité économique et sociale, pour un coût en argent public très faible : 814 € par contrat.

Le réseau des Geiq a aujourd’hui besoin d’une meilleure visibilité auprès des entreprises et des personnes en recherche d’un emploi ou d’une formation. Pour cela, il est nécessaire d’inscrire les Geiq de façon explicite dans les politiques emploi-formation-insertion des pouvoirs publics, nationaux et régionaux. Le dispositif a également besoin d’une meilleure prise en compte par l’ensemble des acteurs de l’emploi, notamment Pôle emploi et les missions locales.

Enfin, pour continuer de se développer, les Geiq ont besoin d’un renforcement du soutien financier de l’État.

La Fédération Française des Geiq espère que ce plan sera l’occasion de donner un nouveau coup d’accélérateur au développement de cette innovation sociale issue des entreprises que sont les Geiq.

Qu'est-ce qu'un Geiq ?

Les Geiq sont des regroupements d’entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel de personnes éloignées du marché du travail.

Depuis la création du premier Geiq en 1991, 193 Geiq sont actuellement labellisés avec 300 implantations sur le territoire français. 7000 entreprises adhérentes représentent plus de 20 filières professionnelles : BTP, entreprises de propreté, industrie, transports ou encore les métiers de service. Ils accompagnent chaque année environ 9000 personnes vers la qualification et l’emploi.

La Fédération Française des Geiq a vocation à représenter les Geiq qu’elle labellise annuellement en partenariat avec l’Etat et à promouvoir le développement du modèle Geiq dans le cadre des politiques d’emploi et d’insertion professionnelle.