FOIRE DE CHALON - Le comité des foires passe son tour entre déception et soulagement

"C'est une lourde décision, qui a été prise dans un contexte où toutes les interrogations et inquiétudes n'étaient pas levées" précise Eric Barrier, Président du Comité des Foires de Chalon sur Saône, lorsqu'on évoque avec lui les raisons de l'annulation.

Une raison financière mais pas seulement

Combien coûte un tel événement pour le Comité des Foires ? Eric Barrier et Christian Wagener, ancien Président du Comité des Foires se veulent très transparent. "Ca représente un investissement de 300 000 euros pour le Comité avec à la clé en temps normal un bénéfice de 4000 euros en moyenne, jamais au-delà de 10 000 euros". C'est dire le risque encouru par le Comité des Foires si la foire avait été maintenue.

"On devait prendre une décision fin août, et franchement tout le monde prédisait une rentrée compliquée sans parler de l'automne. On était face à nous-même sans des réponses claires de la part des autorités. A un moment, il fallait prendre une décision".

"Il faut bien comprendre que les frais techniques de la foire de Chalon sur Saône n'ont strictement rien à voir avec des foires voisines, comme celle du Creusot" qui a été maintenue mais avec un solde de 30 % minimum de visiteurs en moins.

"A Chalon sur Saône, on est à l'intérieur. Le site est chauffé sur près de 2500 m2. Ca n'a strictement rien à voir avec les autres foires locales". Une évidence dès lors qu'on met le nez dans le dossier au-delà des simples discussions de comptoirs.

L'appui des collectivités locales ?

"Bien sûr que les collectivités locales ont proposé leurs aides, il faut être clair, mais pas à la hauteur des engagements pour le Comité des Foires. Les risques étaient trop élevés".

Christine Demoron, figure incontournable du Comité des Foires, souligne au passage "qu'on a eu des organisateurs qui nous ont fait savoir qu'ils allaient devoir procéder à des abattements sur la prochaine saison pour des exposants. Ce risque, on ne pouvait le prendre. C'est impossible pour nous" au regard des enjeux financiers évoqués plus haut.

60 % des exposants habituels au rendez-vous

"On était à un carrefour. On a relancé un certain nombre d'exposants qui n'avaient pas répondu au sujet de leurs participations. On partait trop dans l'inconnu pour espérer une saison sans casse".

"Notre décision est assumée mais avec beaucoup de douleurs" souligne Eric Barrier, qui ne voyait pas comment s'extraire autrement que par cette décision d'annulation pour une deuxième année consécutive.

Un prochain rendez-vous pour le Comité des Foires avec le trial

Le Trial indoor qui se déroulera au printemps au Colisée aura valeur de résurrection pour le comité, avec "notamment une manche sportive pour le compte de la Coupe du Monde". C'est dire que du côté du plateau qui sera proposé à Chalon sur Saône, quelques grands noms du Trial seront au rendez-vous sur les bords de Saône. Dans sa configuration trial, le Colisée sera en capacité de proposer seulement 3700 places.

Evidemment, l'organisation de la Foire 2022 est fixée à l'agenda. Eric Barrier ne s'interdit pas de voir la foire s'inscrire dans un chemin plein de nouveautés. "Tout est ouvert". L'occasion de marquer le coup après ces deux années dont on espère tous tirer un trait définitif.

Laurent Guillaumé