La Saône et Loire lève le masque à l'école

A compter de la semaine prochaine, la Saône et Loire pourra lever le masque dans toutes les écoles du département. Une levée des restrictions qui porte exclusivement sur la primaire et l'élémentaire dans un premier temps. La Saône et Loire comme 46 autres départements métropolitains affichent depuis plusieurs semaines des indicateurs sanitaires au beau fixe. Pour autant, plus d'une cinquantaine autres départements maintiendront le port du masque tant que les indicateurs n'auront pas été stabilisés sur 5 jours consécutifs.

Une vraie bonne nouvelle alors que nombre de professionnels de la petite enfance pointaient les risques importants du port du masque sur l'apprentissage et la sociabilité des enfants.

L.G

lire l'article sur Francetvinfo