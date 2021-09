Reprise du CIFA Jean Lameloise de Mercurey par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Communiqué de presse de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Le Centre Interprofessionnel de Formation d'Apprentis (CIFA) Jean Lameloise de Mercurey (71) intègre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC) à partir du 1er octobre.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l’apprentissage du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

Elle est le fruit d’un travail en collaboration inter-consulaire entre la CCI de Saône-et-Loire et la CMAR BFC.

La reprise est aujourd'hui officielle, avec la signature du rachat du CIFA entre Michel Suchaut, Président de la CCI de Saône-et-Loire, et Emmanuel Poyen, Président de la CMAR BFC. Cette signature a été précédée d'un protocole conclu entre l'AIFA, présidée par Martine Nowacky, et la CMAR BFC.

Emmanuel Poyen déclare que « cette reprise nous permet de renforcer l’offre de formation de la CMAR, notre stratégie étant de répondre aux besoins en compétences des entreprises du territoire ».

Michel Suchaut ajoute que « cette reprise s’effectue de manière logique, puisque le CIFA Mercurey forme principalement aux métiers de l’artisanat. Cela illustre la bonne collaboration entre nos deux chambres qui oeuvrent ensemble dans le souci de l’intérêt général ».

La CMAR BFC consolide ainsi sa position régionale de leader de l’apprentissage dans la filière des métiers et de l’artisanat, avec 2600 apprentis formés dans ses différents sites.

La CCI de Saône-et-Loire demeure un acteur majeur de la formation sur le territoire, avec notamment le CFA de l’automobile à Mâcon, CCI Smart Campus et CCI Formation Pro à Chalon-sur-Saône et Mâcon et l’EGC Centrest à Chalon-sur-Saône.