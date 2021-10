La Chalonnaise 2021 .... C'est le Jour J pour les inscriptions

Inscriptions en ligne au plus tard jusqu'au 21 octobre sinon le 23 la veille de la course en direct sur l'Esplanade de l'Espace Nautique.

« Confronté à la Roche, le ruisseau l’emporte toujours, non par la force mais par la persévérance » (Confucius)La Chalonnaise persévère donc...dimanche 24 octobre. Rejoignez-nous !!!



Un peu plus de 1000 participantes en 2013, 2300, 4200, 6400, 7053 en 2017, 6283 en 2018 et près de 5000 en 2019...

8 576€ reversés la première édition, 17 290€, 30 000€, 52 470€, 57 500€ en 2017, un plus de 56 000€ en 2018 et 46 000€ en 2019 ! Oui 2019, lors de la dernière édition... Soit + de 266 000€ en 7 éditions pour les associations locales qui luttent contre le cancer.



La Chalonnaise où, quand & comment ?

8ème édition festive & sportive - Course ou marche à allure libre de 5,5 km environ - 100% féminine

Dimanche 24 octobre 2021 - 10h00

Départ & arrivée: Esplanade de la piscine de Chalon Sur Saône (71)

>Bénéfices reversés intégralement aux associations locales de soutien aux personnes atteintes du cancer

>Village animation & information

>Echauffement et étirements collectif

>Parcours accessible à toutes.

>Inscriptions en ligne au plus tard le 21 octobre sur www.lachalonnaise.fr

>Inscriptions sur place:

- Samedi 23 de 12h à 17h & dimanche 24 de 8h à 9h45, Parc des Expositions, à proximité de l'Esplanade de la Piscine.

Cette marche/course est non classante et non chronométrée. Elle ne nécessite pas de certificat médical.