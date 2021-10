Octobre Rose : le club Solidarité du collège Jean-Vilar met en vente 1 600 savonnettes

Depuis 2017 les collégiens du club solidarité de Jean-Vilar et les rotariens de Chalon Bourgogne Niépce sont partenaires pour Octobre Rose, l’opération nationale annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Cette année encore, ils se sont mobilisés pour cette noble cause et ils vous proposeront des savonnettes.

Dimanche 3 octobre, à partir de 10 heures, collégiens et rotariens seront sur la place de la Mairie, à Crissey, à l’occasion de la Marche rose organisée par la municipalité. Une randonnée de 3 km qui débutera à 10 h 30. Samedi 9 octobre, de 10 heures à 16 heures, ils seront rue au Change, à Chalon.

Trente-huit élèves de troisième du collège Jean-Vilar se sont donc retrouvés jeudi dernier, dans les locaux chalonnais du Pôle formation UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Bourgogne 21-71, afin de fabriquer, avec l’assistance de plusieurs professeurs de l’établissement, quelque 1 600 savonnettes.

Plus motivés que jamais, après l’annulation de l’édition 2020, ils comptent bien les écouler au prix de 2 € la savonnette et de 5 € les trois. Ils comptent sur vous, ne les décevez pas !

