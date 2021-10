Les 25 établissements de santé les plus touchés par le COVID-19 en Bourgogne Franche-Comté

Le jeudi 23 septembre, le magazine «Le Point» publiait le tableau qui recense les 500 établissements de soins, publics et privés, ayant connu le plus de décès liés au Covid-19 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021. Parmi eux, figurent 25 établissements de santé de Bourgogne Franche-Comté. Des chiffres qui témoignent de la dureté de l'épreuve y compris dans notre région. Plus de détails avec Info Chalon.