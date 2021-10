La Bourgogne-Franche-Comté figure dans les trois régions qui comptent le plus de personnes âgées en situation de mort sociale

BAROMÈTRE 2021 - SOLITUDE ET ISOLEMENT, QUAND ON A PLUS DE 60 ANS EN FRANCE

EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Étude réalisée par CSA Research pour les Petits Frères des Pauvres

Avec un échantillon de 1 500 personnes de 60 ans et plus, nous avons réussi à produire des résultats au niveau régional mais il ne nous est pas possible de descendre à un niveau inférieur, les bases de répondants étant trop faibles pour pouvoir être considérées comme fiables.

- C’est la région, avec la Bretagne et les Pays-de-Loire, qui compte le plus de personnes âgées en situation de mort sociale, c’est-à-dire sans ou quasiment sans contact avec les différents cercles de sociabilité (famille, amis, voisinage, réseau associatif) : 5 % (vs 3 % en moyenne nationale, 1 % en Ile-de-France).

- Une forte hausse de l’isolement du cercle amical : + 21 points en passant de 32 % en 2017 à 53 % en 2021 (moyenne nationale 40 %).

- La Bourgogne Franche-Comté est une des deux régions (avec Hauts-de-France) où la solitude fréquente est la plus ressentie : 17 % vs 14 % au niveau national.

- Le sentiment de solitude est profondément ancré en Bourgogne Franche-Comté : 43 % des 60 ans et plus qui se sentent seuls le sont depuis plusieurs années (vs 30 % au niveau national), 19 % depuis de longues années (vs 13 % au niveau national) et 8 % depuis toujours (vs 4 % au niveau national).

- Plus d’1/3 des personnes âgées de la région se dit préoccupé par la solitude et l’isolement : 35 % des 60 ans et plus vs 29 % au niveau national.

- Les personnes âgées de la région sont aussi fortement préoccupées par le manque d’argent : 43 % (vs 31 % au niveau national).

- C’est la région où le souhait de développement de solutions de transport adaptées aux personnes âgées est le plus fort : 96 % (vs 88 % au niveau national).

Rappel des grands enseignements au niveau national

- Enseignement n°1 :

une nette aggravation de l’isolement social en 4 ans : + 77 % de personnes âgées en situation de mort sociale, soit 530 000 personnes en 2021 vs 300 000 en 2017.

Le nombre d’aînés isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé (+ 122 %), passant de 900 000 en 2017 à 2 millions en 2021.

- Enseignement n°2 :

une hausse du sentiment de solitude : 36 % de personnes âgées, soit 6,5 millions de personnes, se sentent seules fréquemment (vs 31 % en 2017). 14 % (vs 11 % en 2017) soit 2,5 millions de personnes, se sentent seules tous les jours ou très souvent.

- Enseignement n°3 :

un isolement accentué aussi par le manque important de relations de qualité : 6,5 millions de personnes âgées de 60 ans (vs 4,7 millions en 2017) et plus n’ont personne à qui parler de choses intimes.

- Enseignement n°4 :

si la fracture numérique se résorbe et qu’Internet a été un outil précieux d’aide au maintien du lien social, 3,6 millions de personnes âgées sont toujours exclues du numérique.

- Enseignement n°5 :

une nouvelle fois, la confirmation que la précarité est un facteur aggravant d’isolement.

- Enseignement n°6 :

autre confirmation, un isolement bien différencié selon les territoires.

- Enseignement n°7 :

perdre ses proches, toujours la préoccupation première pour plus de 14 millions de personnes âgées.

- Enseignement n°8 :

une forte envie de retrouver un réel lien social avec ses proches.

- Enseignement n°9 :

maintien des commerces et services de proximité et lien entre les générations restent les premiers remparts contre l’isolement.

- Enseignement n°10 :

une volonté farouche de vieillir à domicile quel que soit l’âge mais avec un inquiétant refus des aides au maintien à domicile.

Les Préconisations des Petits Frères des Pauvres

- Préconisation n°1 :

produire des données officielles régulières sur la solitude et l’isolement de la population française avec des définitions partagées par tous.

- Préconisation n°2 :

inclure la variable de l’isolement relationnel dans les processus d’évaluation de la perte d’autonomie.

- Préconisation n°3 :

prioriser dans les actions de lutte contre l’isolement les personnes âgées aux revenus les plus modestes en mobilisant les crédits de la conférence des financeurs sur cet axe.

- Préconisation n°4 :

ne pas faire de l’isolement relationnel un nouveau business et ne pas proposer seulement une société de la surveillance des personnes âgées.

- Préconisation n°5 :

prioriser l’aide au maintien du lien social dans les actions de sensibilisation au numérique.

- Préconisation n°6 :

s’appuyer sur les acteurs de proximité et les soutenir dans la construction des politiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

- Préconisation n°7 :

soutenir les structures associatives et les inciter à mieux intégrer les personnes âgées du grand âge en adaptant leurs missions.

- Préconisation n°8 :

faire de la sortie en extérieur un élément primordial de lutte contre la perte d’autonomie et de l’isolement.

- Préconisation n°9 :

mener une politique de sensibilisation des plus jeunes au vieillissement et à l’isolement des personnes âgées.

- Préconisation n°10 :

mieux prévenir les risques de mort solitaire en expérimentant un système d’alerte.

Chasseur de solitude

Les Petits Frères des Pauvres, association nationale, présente sur Dijon, et dont le cœur de métier est de lutter contre cet isolement, invitent les personnes sensibles à la cause à devenir chasseur de solitude.

Les Petits Frères des Pauvres lancent donc une campagne de sensibilisation en fournissant des astuces et des clés à travers un kit de mobilisation, pour justement aller auprès des personnes âgées.

Muni de ce kit, nous invitons les personnes sensibles à la cause à consulter leur entourage, leur quartier. Nous leur fournirons :

- Un jeu de cartes et un sachet de thé pour engager une discussion et avoir un moment de partage agréable

- Une affichette à coller chez des commerçants de proximité

- Une carte postale à glisser dans les boîtes aux lettres