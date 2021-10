Association Toujours Femme : Une marche au parfum de « Chalonnaise »

La chalonnaise (course ou marche conviviale 100% féminine ou hommes déguisées en femme) aura bien lieu à 10 heures le 24 octobre, pour autant, samedi 2 octobre à partir de 14 heures 30 avait lieu la marche annuelle de l’association ‘Toujours Femme’ sur un parcours de 3,1 km autour du lac de la Z.U.P.

Dans le sillage de la « Chalonnaise », 180 personnes, sont venues marcher pour soutenir l’association et l’événement Octobre Rose lié à la lutte contre le cancer du sein pour soutenir la recherche, les actions de dépistage, les soins, la prise en charge des malades…

De nombreux élus étaient présents : Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, Conseillère Municipal, déléguée à l’animation commerciale, Françoise Vaillant, Conseillère Municipale, chargée de mission Création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Isabel Paulo, Conseillère Municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux sports et aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Laurence Friez, conseillère déléguée, chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais … mais aussi Claudine Deleaz, Présidente de l’Association Toujours Femme, assistée de Chantal Doyen membre du bureau de l’association, Thérèse Bessette, Responsable du Comité Local de la Ligue contre le Cancer, Patricia Pillot, Infirmière conseillère de santé à la Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon…

Avant de lancer cette marche sportive, Alain Gaudray a souligné à l’assistance, l’importance de cette journée d’action (extrait de son discours) :

« Je vous remercie toutes et tous de votre présence pour cette marche traditionnelle et annuelle organisée par l’association Toujours Femme dans le cadre d’Octobre Rose. Octobre Rose comme tous les ans revient, même si l’on est encore dans une période sanitaire un peu trouble. En effet, il y a encore quelques personnes qui hésitent à venir donc merci d’être tous là. Je veux juste vous donner quelques informations par rapport à cette opération Octobre Rose, vous dire qu’il y aura une vingtaine de manifestations qui vont se dérouler sur le territoire du Grand Chalon et donc on aura l’occasion de se revoir avec les associations partenaires. Ce que je voulais vous dire, c’est de rappeler la réalité des choses à savoir que comme vous le savez, on a passé une période très difficile en 2019, 2020 et même début de l’année 2021. Pendant ces périodes, le dépistage du sein a été en baisse et bon nombre de personnes non pas fait l’effort d’aller se faire dépister. Quelques interventions ont aussi été déprogrammées par rapport à la saturation au niveau des hôpitaux avec ces malades du COVID à prendre en charge. Alors cette année plus que jamais, il faut mettre les bouchées doubles si je puis dire, il faut aller vous faire dépister ! Je vous rappelle le dépistage ; à partir de 50 ans jusqu’à 74 ans, c’est une mammographie tous les 2 ans et avant 50 ans, c’est la palpation régulière des seins, soit d’abord par l’autopalpation mesdames, soit par la palpation de votre partenaire… ou sinon auprès d’un professionnel comme le gynécologue une fois par an […] L’objectif de cette opération d’aujourd’hui, c’est bien sûr de convaincre ! Nous devons convaincre autour de nous nos femmes, toutes nos filles, toutes nos copines… de suivre ce dépistage. Le cancer du sein avec quelques chiffres malheureusement à vous donner : C’est que le cancer du sein reste le 1er cancer chez la femme avec 60 000 cas décelés tous les ans et c’est encore 12 000 morts par an, un chiffre encore très important. Paradoxalement, à côté de cela, si le cancer est décelé dans une forme précoce, c’est pratiquement 90% de guérison en 5 ans. Donc allez vous faire dépister, cela ne sert à rien de faire l’autruche et de se cacher devant la réalité, il faut mieux découvrir une forme précoce que de découvrir cela de façon tardive et que cela devienne incurable. Alors Mesdames et messieurs, pendant cette marche qui vous est proposée par l’Association Toujours Femme, certes le lien social est là mais pensez à l’objectif que l’on se fixe : Dépistage et informations autour du cancer du sein, aujourd’hui, tout le mois d’Octobre mais aussi toute l’année. Bonne après-midi à tous et à bientôt sur d’autres manifestations ! ».

Avant de lancer la course, un entrainement de 5 à 10 minutes avait été improvisé par Gaétan Jeudy, enseignant en Physique Adapté, responsable de la société C.A.P Centre d’Activités Physiques Adaptées & Santé situé 36 Avenue Condorcet à Chatenoy-le-Royal (Tél 09 83 37 99 97).

Clin d’œil à Monsieur le Maire avec un groupe de jeunes au départ de la marche,

Clin d’œil à une famille et son jeune bambin présent sur l’événement,

Clin d’œil aux membres de l’association Toujours Femme avec les élus,

Clin d’œil à Annie Lombard sur le stand de Patricia Pillot et son buste de palpation,

Enfin, clin d’œil aux premiers qui ont bouclé la marche de 3,1 Km en moins de 30 minutes.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B