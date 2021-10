AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul MARTNEZ

CHÂTENOY-LE-ROYAL, CHALON-SUR-SAÔNE



Annie,

son épouse ;

Paul et Drifa,

Fabien et Laurence,

Gaelle et Mickael,

Fanny et Philippe,

ses enfants ;

Jordan (†), Jonathan, Thimoté,

Anaïs, Guillaume, Ethan,

ses petits-enfants ;

Gabin, son arrière-petit-fils ;

ses frères et sœurs,

beaux-frères, belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Monsieur Jean-Paul MARTNEZ

survenu à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 6 octobre 2021, à 10h30, en l'église de Givry.

M. Martinez repose à la chambre funéraire à Buxy.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel l'EHPAD les Terres de Diane à Saint-Rémy pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.