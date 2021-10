PRESIDENTIELLE 2022 : Michel Barnier à Paray le Monial le 8 octobre

Communique de presse de Josiane Corneloup, Députée de Saône-et-Loire



La députée Josiane Corneloup accueille Michel Barnier ?à Paray-le-Monial ce vendredi 8 octobre pour une réunion publique

J’aurai le grand plaisir d’accueillir Michel Barnier le vendredi 8 octobre pour une réunion publique qui débutera à 18 h au centre culturel et de congrès, boulevard du collège, à Paray-le-Monial.

Si le nom de Michel Barnier est connu de beaucoup, en raison surtout de la stature internationale qu'il a acquise au cours de ses mandats de commissaire européen et de négociateur en chef des accords du BREXIT, sa personne, très discrète, demeure encore mal identifiée par un certain nombre de Françaises et de Français.

C'est pourquoi sa venue en Saône-et-Loire est une chance pour les électeurs et électrices de la deuxième circonscription, et plus largement de tout le département. Quelle que soit leur sensibilité politique, tous les électeurs sont conviés à venir rencontrer Michel Barnier ce vendredi 8 octobre, pour échanger avec un homme d'État, qui présente toutes les qualités pour devenir, je l'espère, le prochain Président de la République. Tout citoyen soucieux de l'avenir de son pays pourra ainsi se faire une idée de la France, selon Michel Barnier.

Pour la bonne organisation, il est recommandé de confirmer votre venue par mail à [email protected] de vous présenter dès 17h30 devant l'entrée du centre culturel et de congrès afin de procéder au contrôle du pass sanitaire.