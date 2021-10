3 sur 3 pour le Saint-Rémy Tennis de Table ce week-end

Le SRTT reçu 3 sur 3 ! À l'occasion de la 2ème journée du championnat, les 3 équipes du SRTT poursuivent leur sans-faute.

- En R2, face à Domats (13-11-11-11), l'équipe évoluait sans Théo, préservé, et était donc composée de Lilian, Tom, Timo et David. Carton plein pour les trois premiers cités, malgré quelques sueurs froides pour Lilian, qui a tout de même retrouvé des sensations. David, qui jouait en compétition pour la première fois depuis plusieurs années, a eu plus de difficultés et lâche deux points à la belle. Victoire 12-2 au final.

- En R3, victoire sans appel 12-2 également, face à La Charité (13-11-10-7). Carton plein pour Maxime et Coco, impressionnants de sérénité. Bastien et Anthony butent malheureusement sur le 13, mais ça n'est pas passé loin pour notre pizzaïolo préféré, qui s'incline à la belle. L'équipe s'affirme comme l'outsider de la poule, derrière Le Creusot.

- En D2, avec une composition différente de celle du 1er match, l'équipe n'a pas été inquiétée et s'impose largement (13-5) face à Mâcon (11-7-6-5). 3,5 points pour Julien, Denis et Karine. Mention spéciale à la présidente qui réalise une superbe perf à 11 ! 2,5 points pour Nath, qui bat 5 et 7. L'équipe est également en piste pour la montée !

Merci aux supporters présents dimanche pour encourager les régionales, et les 5 courageux qui ont fait le déplacement à Mâcon pour aller supporter la D2!

À très vite pour la 3ème journée, les 23 et 24 octobre.