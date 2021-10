Cette bourse aux jouets, vêtements d'enfants et matériel de puériculture, organisée par l'association « Les amis de Léocadie » a encore une fois connu une belle affluence, tant du point de vue des exposants que des visiteurs.

« Les amis de Léocadie », est une association qui regroupe des parents d'élèves de l'école maternelle Léocadie Czyz. Elle s'est donné pour objectifs de soutenir financièrement le projet d'école et les projets de classe.

C'est dans ce cadre qu'elle a repris en 2018 l'organisation annuelle du « Vide ta chambre », qui était auparavant assurée par l'école maternelle.

Et ce ne sont pas moins de 34 exposants qui ont répondu présents cette année, dans une salle des fêtes presque trop petite pour l'occasion, puisque l'association n'a pu satisfaire toutes les demandes de stands.

A noter la présence d'un étal particulier, tenu par des parents d'élèves, qui ont vendu les articles qu'ils avaient collectés en amont, au bénéfice exclusif de l'école. Et autre initiative intéressante, les articles invendus de ce stand seront donnés à la Protection maternelle et infantile de Saône et Loire, qui les répartira dans ses différentes structures.

Pour tout renseignement sur l'association « Les amis de Léocadie »: [email protected]