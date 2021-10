AVIS DE DECES - Monsieur Yves STIVALET

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE, CASTRES



Anita et Gilbert,

sa maman et son beau-père ;

David et Marie-Christine,

son frère et sa belle-sœur ;

Patricia,

sa sœur ;

son oncle et ses tantes ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves STIVALET



survenu le 5 octobre 2021,

à l'âge de 50 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu vendredi 8 octobre 2021, à 10h30, en l'église de Saint-Leger-sur-Dheune.

Ni fleurs ni plaques.