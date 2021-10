Franc succès de la mégabarre

Dimanche dernier, dans le cadre du parcours Ballet de l'Opéra de Lyon/Cie XY, une barre géante conduite par Anna Romanova, danseuse du Ballet de l'Opéra de Lyon, a été installée sur la scène du Grand espace de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.

Petits et grands ont enfilé leurs ballerines ou leurs baskets et sont venus profiter des conseils de cette jeune prodige, née en Russie dans une famille d'artistes et qui a rejoint le Ballet de l'Opéra de Lyon en 2018. Anna Romanova a de plus un profil tout à fait atypique puisqu'elle étudie également la psychologie à l'Université, pratique la peinture et les arts martiaux.

Rendez-vous gratuit, environ 60 personnes ont participé à cette activité proposée à 11H.