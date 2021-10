Mise en situation d'entretien d'embauche au lycée Émiland Gauthey

Vous avez décroché un entretien pour un contrat en alternance?



Voilà une grande étape de franchie!



Maintenant, reste à convaincre le recruteur de vous choisir.



Sauf que ce n'est pas facile lorsque vous n'avez que quelques minutes pour convaincre surtout lorsque nous savons que la préparation et l'état d'esprit sont primordiaux voire bien plus que les diplômes à ce stade.



C'est à quoi se sont préparés 22 élèves de seconde Métiers de la relation client (MRC) du lycée Émiland Gauthey, sur le site de la Glacière.



Cela fait 8 ans chaque année à la même période que le lycée organise ce genre d'entretiens d'embauche, une simulation avec de vrais professionnels qui entre dans le cadre de la préparation de la Période de formation en milieu professionnel (PFMP) et qui fait partie intégrante de la formation des élèves.



Pour ce faire, durant tout le mois de septembre, ces élèves, âgés entre 15 et 16 ans, se sont préparés à la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation et ont travaillé sur la posture et la tenue professionnelle adéquates face à un recruteur.



«Nous leur apprenons également les arguments à donner à l'employeur», précise Setti Messoussa, leur professeur d'économie gestion qui encadre les sections MRC.



Ce jeudi 7 octobre de 10 heures à 12 heures, ils avaient rendez-vous avec six professionnels afin de mettre en application tout ce qu'ils avaient appris dans cette véritable mise en situation.



Quid l'état d'esprit des élèves?



«Ils sont motivés, particulièrement concentrés sur les consignes données», nous répond Armelle Demortière, proviseur adjoint du lycée.



Une rencontre organisée par Setti Messoussa et Hajra Zeghidi, professeur de techniques professionnelles et de gestion vente.



Co-gérante de Besson Chaussures, Virginie Michaud était notamment présente. Située à Saint-Rémy avec ses 1200 m2, Besson Chaussures propose un très large choix de chaussures en magasin pour femmes, hommes et enfants. L'enseigne compte 180 magasins en France et vient de s'implanter en Espagne.



À côté, Sébastien Tastevin, responsable de l'agence Régional Intérim à Chalon-sur-Saône. Cette agence recrute sur tout secteur d'activité (bâtiment, industrie, transport...) avec actuellement une centaine d'offres d'emplois qualifiés ou non-qualifiés.



Représentant Transdev STAC lors de cette mise en situation d'entretien d'embauche, Driss Essabar, responsable sûreté et référent sociétal dans cette société de transports qui emploie une centaine de salariés dans le Bassin Chalonnais. Partenaire du lycée depuis une dizaine d'années, Transdev STAC a déjà pris de nombreux stagiaires de seconde, première et terminale.



«Notre rôle est d'aider et d'accompagner cette jeunesse sur le chemin de l'emploi et cela permet d'acquérir de l'expérience, une donne très importante dans leur parcours», indique Driss.



Travaillant avec le Plan local pour l'insertion par l'emploi du Grand Chalon (PLIE), Eureka était présent en la personne de Monia Abbes, responsable de l'agence de Chalon-sur-Saône. Insistant sur le volet social, cette agence de travail temporaire et d'insertion s'intéresse aux publics éloignés du marché de l'emploi, elle est là pour les mettre en confiance et lever tous les freins à l'emploi. Aussi, Eureka leur propose un suivi sur 24 mois avant de les intégrer dans le circuit de l'emploi ou de l'intérim classique.



«Au nom de la direction, je tiens à souligner l'engagement des deux professeurs pour l'organisation de cette journée», conclut le proviseur adjoint.



À noter que Valérie Servissolle est la nouvelle proviseur de l'établissement.



Étaient également présents, Camille Marcotto, directrice des formations professionnelles et technologiques, Sandrine Renaud et Philippe Morel, qui représentaient respectivement ZOOM et Carrefour Banque et Assurance.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati