Reprise des séances Ciné-ma différence avec «Pourris gâtés» samedi 9 octobre au Mégarama Chalon

L'APAJH 71, en partenariat avec Mégarama Chalon, relance les séances Ciné-ma différence avec «Pourris gâtés», une comédie familiale avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Artus, samedi 9 octobre à 14 heures. Plus de détails avec Info Chalon.

Tous les mois, le samedi à 14 heures, l'APAJH 71 propose des séances de cinéma aménagées au Mégarama Chalon, partenaire de la principale association en France à être présente sur tous les champs du handicap.



Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma dans un environnement bienveillant et détendu pour les personnes porteuses d'un ou plusieurs handicaps.



L'APAJH 71 a été créée en 1976. En Saône-et-Loire, l'ESAT de Crissey, le SAJ et le SAVS de Chalon-sur-Saône sont les trois établissements en gestion nationale, ils accueillent une centaine de personnes en situation de handicap.



Sur place, des bénévoles en gilet jaune recevront le public à l'entrée du cinéma et accompagneront chaque famille dans la salle. Les bénévoles seront présents pour encadrer chacun, avant, pendant et après la séance, permettant à tous d'exprimer leurs émotions à leur façon. Pour diminuer l'anxiété chez les spectateurs pendant la projection, la lumière sera baissée très progressivement en début de séance, le volume du son modéré et la version est sous-titrée en français pour les sourds et les malentendants. La séance est bien évidemment ouverte à toutes et tous.



Première séance, le samedi 9 octobre à 14 heures – Projection du film «Pourris gâtés» de Nicolas Cuche.



Synopsis : Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler!



Avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Artus



Les prochaines dates retenues sont les samedis à 14h le 13 novembre, le 11 décembre 2021 et le 15 janvier 2022.

Infos pratiques :



Tarif : 6 euros (5 euros les moins de 16 ans)



Adresse :



Mégarama Chalon

1, Rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Contact :

Tél. 03.85.46.00.96

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Plus d'informations sur www.cinemadifference.com



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati