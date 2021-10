Avant-première : «Le loup et le lion» au Mégarama Chalon

Mégarama Chalon vous donne rendez-vous pour l'avant-première du film «Le loup et le lion» dimanche 10 octobre à 11 heures et 14 heures. Plus de détails avec Info Chalon.

Envie de voir un film en avant-première au mois d'octobre à Chalon-sur-Saône?



5 longs-métrages et un documentaire seront à l'affiche en avant-première au Mégarama Chalon :



«Le loup et le lion», le dimanche 10 octobre à 11 heures et 14 heures

«Le trésor du petit Nicolas», le dimanche 10 octobre à 11 heures, 13 heures 45 et 16 heures

«Debout les femmes!», le lundi 11 octobre à 20 heures

«Le dernier duel», le mardi 12 octobre à 21 heures

«Venom: let there be carnage», le vendredi 15 octobre à 20 heures et 22 heures

«Ron débloque», le dimanche 17 octobre à 11 heures et 13 heures 45



Réalisé par Prune de Maistre, auteur de «Mia et le lion blanc» (2016), «Le loup et le lion» est une incroyable histoire d'amitié, tournée en live action, qui met en scène de vrais loups et lions dans les rôles de Mozart et de Rêveur, tout en nous embarquant dans le voyage plein d'émotion d'Alma, qui retrouve ses racines en parcourant les paysages changeants au cours des quatre saisons canadiennes. Les enfants vont adorer!



Synopsis : À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l'improbable se produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...



Avec Molly Kunz, Graham Greene (II) et Charlie Carrick



Genre : Aventure, Famille

Durée : 1 heure 39 minutes



Réservez dès maintenant sur www.chalon.megarama.fr

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati