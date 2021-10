Un hommage à Samuel Paty le 15 octobre dans tous les établissements scolaires

L'annonce a été formulée par Jean-Michel Blanquer afin de commémorer ce triste anniversaire. Il y a tout juste un an, l'enseignant était lâchement assassiné dans les conditions qu'on connait. Le Ministre de l'Education Nationale a précisé l'idée qu'un hommage soit rendu par le personnel et les élèves. Il sera demandé aux écoles et établissements d'organiser un "temps de recueillement" en mémoire de l'enseignant, ainsi que de consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre à un temps d'échanges et de débats, dont le contenu sera laissé libre au choix des enseignants, pour prendre en compte l'âge des élèves notamment.