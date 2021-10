Un peu plus de 100 personnes pour la marche rose à Crissey

Une action avec une marche d’environ 3 Km organisée par la municipalité et entre autre Danielle Bégonin adjointe et organisatrice de cette manifestation, pour recueillir des fonds qui seront reversés aux associations Toujours femme et la ligue contre le cancer. Les participants étaient accueillis par la dynamique équipe organisatrice et Éric Mermet maire de la commune. Alain Gaudrey et Dominique Melun conseillers départementaux sont venus apporter leur soutien et faire la marche avec les habitants et participants à cette marche rose.

Danielle Bégonin dans son discours a rappelé : « On estime qu’une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie, d’où l’importance d’un dépistage précoce. Plus le cancer du sein est détecté tôt plus les chances de guérison sont importantes.. »

Le Rotary Club Chalon Bourgogne Niepce avec les élèves du collège Jean Villard était présent pour la vente de savonnettes fabriquées par les élèves eux-mêmes, petites savonnettes entièrement confectionnées à partir de produits naturels dont la vente participera à la collecte de fonds. De nombreuses associations, le conseil des jeunes, le yoga du rire avec Christelle Douheret ont contribué à cette rencontre conviviale et cette importante mobilisation pour le dépistage du cancer du sein qui touche principalement les femmes mais aussi certains hommes.

L’association des commerçants de la commune : Dynamic Crissey, Cop’s and co, Dous harmonie, Cavy’s créations, Carlos Santa Cristina, la boulangerie Fred, la pharmacie ont tous participé activement à cette action en faisant un don aux associations.

« Octobre Rose 2021 : mobilisons-nous contre le cancer du sein

Chaque année en France, le cancer du sein touche plus de 58 000 femmes et provoque 12 000 décès. Bien que la grande majorité des patientes guérissent, le cancer du sein reste la 1ère cause de décès par cancer chez la femme. C'est pourquoi la prévention, le dépistage et le développement de nouveaux traitements font l'objet de plusieurs programmes de recherche ambitieux à Gustave Roussy.

Le programme COMPASS : 3 ans pour faire 3 fois plus contre le cancer du sein triple négatif.

Parmi eux, le programme COMPASS vise à développer de nouveaux traitements contre une forme de cancer du sein particulièrement agressive et à fort risque de rechute : le cancer dit « triple négatif », qui représente environ 15% des cancers du sein et touche les femmes jeunes. Au cours des quinze dernières années, aucune innovation thérapeutique n’a émergé pour la moitié des femmes atteintes de ce cancer qui rechuteront après leur protocole de traitement standard.

Mis en lumière à l’occasion d’Octobre Rose 2021 dans le cadre de la campagne « Tout n’est pas rose » de Gustave Roussy, le programme de recherche COMPASS de Gustave Roussy vise à déterminer les stratégies les plus efficaces dans le traitement des rechutes précoces d’un cancer du sein triple négatif métastatique. Le programme testera et évaluera l’efficacité de plusieurs combinaisons de médicaments innovants et comprendra plusieurs études cliniques. » Source : GUSTAVE ROUSSY 1er centre de lutte contre le cancer en Europe.

