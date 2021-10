L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse avec une enveloppe de 15,6 millions d'euros en faveur du Chalonnais

Un contrat qui vise à une gestion durable des services d'eau potable et d'assainissemement sur le territoire du Grand Chalon et une restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants de la Corne et des petits affluents de la Saône entre Dheune et Corne. En présence de Laurent Roy, Directeur Général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Sébastien Martin et Antonio Pascual, respectivement Président du Grand Chalon et Président de la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise ont ratifié le contrat du chalonnais qui porte le soutien de l'agence de l'eau à plus de 15,6 millions d'euros pour un montant total de travaux estimés à 32,3 millions d'euros.

C'est bien tout le bassin versant qui est pris en considération tant en terme de ruissellement des eaux pluviales qu'en terme de gestion des eaux potables. Les travaux programmés sur la période 2021-2023 prévoient notamment la restauration d'un certain nombre de cours d'eau et de zones humides, des travaux sur les réductions de pollutions, l'identification de zones de sauvegardes, des travaux de désimperméabilisation...

Laurent Guillaumé