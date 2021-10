Lors de l’inauguration de l’Agence Automobilière, entreprise pour vendre sa voiture comme une maison, la gérante Margaux Lagarde était entourée de ses partenaires

De gauche à droite sur la photo Mme VERSAVEL, cabinet comptable André & Associés à Beaune - Mr DELORME, représentant du CE du groupe Amazon Sevrey - Mr PRETET, directeur de la Banque Populaire à Chalon sur Saône - Flore CRIVELLA agent commercial à l’Agence Automobilière - Mr CALVO DIAS, commercial Burocom, C'Pro, location d'imprimante à CRISSEY - Margaux LAGARDE gérante de l’Agence Automobilière - Mr CEVASCO, Relation entreprises et partenariat à l'ELAN Chalon - Mr Vincent BERGERET maire de Châtenoy-le-Royal et Président de l'Elan Chalon - Mme Véronique JUILLOT, responsable marketing et événementiel à l'Elan Chalon - Mme Marie MERCIER, sénateur de Saône-et-Loire - Arnaud DUPUY agent commercial à l’Agence Automobilière.





Margaux Lagarde, âgée de 27 ans, a ouvert son « Agence Automobilière » en septembre dernier, 30 rue des rotondes à Châtenoy-le-Royal. Se mettre à son compte… elle en rêvait… elle l’a fait !



Et qui dit nouvelle implantation d’entreprise dit inauguration. Ça aussi c’est fait : c’était jeudi soir dernier.

Une soirée à laquelle la plupart des invités de Margaux ont répondu présent dont Mr Vincent BERGERET, maire de Châtenoy-le-Royal et Président de l'Elan Chalon et Mme Marie MERCIER, sénateur de Saône-et-Loire, qui tous deux ont salué le courage de Margaux, le concept de son Entreprise basé sur l’honnêteté, sans oublier de l’assurer de leur total soutien en tant que nouvel acteur économique sur le secteur.







Le concept de l’Agence Automobilière pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore :



Faciliter et sécuriser les transactions de véhicules d’occasion entre particuliers, en utilisant le même principe que celui des agences immobilières.



L’Agence Automobilière s’occupe de tout : sélection des vendeurs comme des acheteurs, vérification de l’historique et de l’état du véhicule à vendre, essais du véhicule, proposition d’une garantie adaptée au véhicule à vendre, organisation de la rencontre entre le vendeur et l’acheteur, réservation du véhicule, signature du compromis de vente, assurance du paiement pour le vendeur, démarches pour l’obtention de la carte grise côté acheteur.



Basé sur l’honnêteté et la transparence, le concept de l’Agence Automobilière séduit de nombreux particuliers vendeurs et/ou acheteurs de véhicule depuis 17 ans.



Si vous souhaitez vendre ou acheter votre véhicule de particulier à particulier en toute sérénité : L’Agence Automobilière est à votre service, 30 rue des rotondes à Châtenoy-le-Royal (03 85 97 90 27 - 06 61 53 30 09).