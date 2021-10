AVIS DE DECES - Madame Gabrielle PLISSON née HUSSON

CHALON-SUR-SAÔNE



Bernard et Christine,

Annick et Régis,

Maryse, ses enfants ;

Thomas et Dorine, Lenny,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Gabrielle PLISSON

née HUSSON

dite « Bibi »

survenu le 4 octobre 2021, à l'âge de 85 ans.

Conformément aux volontés de Gabrielle, ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.