Champagne 1er cru Vallade & filles, l’excellence est au rendez-vous

Viticulteur du côté de Reims, Emmanuel Vallade vient d’ouvrir un caveau entre Beaune et Chalon-sur-Saône.

Viticulteur depuis plus de 17 ans à Ville-Dommange (sur les hauteurs de Reims), Emmanuel Vallade vous propose un champagne 1er cru de grande qualité. Né d’un assemblage chardonnay, pinot noir et meunier, chez ce viticulteur les vendanges et les traditions sont respectées à l’ancienne, notamment avec l’utilisation d’un vieux pressoir.

Son champagne équilibré, fruité et rond, ainsi que sa persistance aromatique saura ravir vos papilles. Perpétuant la tradition, « Manu », cet exploitant viticole possède 11 hectares de vigne qu’il partage avec sa sœur dont 2,5 hectares, sont sa propriété. Il vous proposera son brut Tradition, sa cuvée Grande Réserve rosé, sa cuvée Excellence, sa cuvée Prestige, sa cuvée Blanc de Blanc…

Suite à une grande histoire d’amour qui a commencé à la foire de Chalon en 2019, depuis 1 an, Emmanuel et Brigitte vous accueillent à la frontière de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or (entre Chalon-Beaune) dans un caveau très bien agencé où vous passerez un grand moment de convivialité.

Ce couple très sympathique vous accueillera dans un cadre atypique et vous fera découvrir des produits régionaux et leur champagne apprécié dans toute la France. Profitez encore ce dimanche de leurs portes ouvertes et rendez-vous au caveau situé 4 rue de la tuilerie, Cercy, 71 350 Saint Gervais en Vallières.

Vous pouvez également commander votre champagne ou réserver pour une dégustation en téléphonant à Emmanuel au 06 59 76 50 50 ou Anne Claire au 06 88 81 10 87 et au caveau au 03 85 97 74 65. Bientôt, ce couple vous proposera d’autres prestations telles que : Chambre d’Hôte, 2 gîtes et accueil camping car... plus d’informations à venir sur info-chalon.

Pour information : Ville-Dommange est une ville du 5ème siècle avec une particularité, Clovis y a séjourné la veille de son baptême (Basilique Saint-Rémi). Située sur les hauteurs de Reims, cette commune était également le refuge des pèlerins qui se réunissaient tous les dimanches à la Chapelle Saint-Lié. Il n’a encore pas si longtemps, au siècle dernier, les vignes étaient élevées en full, c'est-à-dire un piquet central et la vigne dressée à la verticale. Sachez que cette commune et son champagne ont une notoriété mondiale.

Publi-information

J.P.B