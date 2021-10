L'Antre des Bulles a à cœur de proposer de belles rencontres (suite)

Samedi 9 octobre de 15 heures à 19 heures, à la librairie de l’Antre des Bulles, les clients de cette librairie spécialisée étaient ravis de rencontrer une autrice-illustratrice d’origine chalonnaise en la personne de Charlotte Melly.

La chalonnaise venait à la rencontre de ses lecteurs afin de dédicacer son nouvel album «Un pays dans le Ciel», l’interview :

Charlotte, pouvez-vous vous présenter ?

« Alors je suis Charlotte Melly, je suis autrice, illustratrice de Bande Dessinée mais je fais aussi du dessin en live pour le spectacle vivant. J’ai passé une grande partie de ma vie à Chalon-sur-Saône de l’âge de 7 ans à 17 ans. Ensuite je suis partie faire des études de graphisme et illustrations à l’école Estienne à Paris et ensuite à l’Ensatt en scénographie à Lyon ! ».

Vous présentez votre deuxième album, quelles ont été vos sources d’inspiration ?

« J’ai travaillé avec un dramaturge qui se nomme Aiat Fayez qui a réussi à obtenir une résidence de 10 mois à l’O.F.P.R.A (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) et qui a eu l’occasion, du coup, d’assister à des entretiens de demande d’asile. A partir de cette longue résidence et ce travail d’observation et d’enquête aussi auprès de l’institution que des demandeurs d’asile, il a écrit une fiction qui mène à ses questions, ses réflexions et ses ressentis ainsi qu’à la réalité de ce que peut-être la demande d’asile. C’est ce qui m’a donné envie de réaliser cet album ! ».

Votre album traite donc de cette problématique ?

« Oui tout à fait ! Il faut savoir que la demande d’asile est une question tellement éminemment complexe où l’individuel et la réalité des gens qui la vive va tellement au-delà de ce que l’on peut imaginer et au-delà de ce que l’on peut dire. Cela vaut aussi pour les officiers de protection sur la complexité pour eux de ce que c’est de pouvoir donner un avis favorable ou défavorable à l’entrée de quelqu’un sur un territoire. C’est quelque chose que l’on ne peut pas imaginer et en même temps, c’est notre administration, c’est notre état et cela nous concerne ! ».

C’est ce qui vous a motivé ?

« Oui tout à fait ! D’où l’intérêt de faire ce livre, c'est-à-dire de montrer ce que l’on ignore mais aussi de montrer que ces sujets sont denses et complexes, qu’ils soulèvent des questions d’ordre philosophique ! ».

Ensuite face à ses lecteurs, l’illustratrice et autrice de BD, n’hésitait pas à échanger de longs moments avec ses lecteurs et immortalisait cette rencontre par de belles dédicaces.

J.P.B