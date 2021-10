La grande famille des sapeurs-pompiers s'est réunie vendredi soir à Chalon-sur-Saône

L'émotion était palpable sur bien des visages ce vendredi soir à la caserne chalonnaise des sapeurs-pompiers qui totalise 70 sapeurs-pompiers professionnels, 47 volontaires et trois personnels administratifs et techniques. Avec l'allègement des restrictions sanitaires, les sapeurs-pompiers ont pu enfin se retrouver et saluer les départs à la retraite de Thierry Dubief et Bernard Raphanel. Le commandant Thierry Vuillemin a bien évidemment un message et une tendresse toute particulière pour ceux partis au cours des derniers mois et qui n'ont pas eu la chance de bénéficer d'un pot de départ. C'était l'heure de rattraper leurs départs dans l'anonymat sanitaire. On pense tout particulièrement à Denis Jouvenceau, Jacques Morel, Patrick Détroit, Régis Paquelin...

C'est dans la belle humeur et la belle amitié qui caractérisent le corps des sapeurs-pompiers que les carrières respectives de Thierry et Bernard ont été salué par des salves d'applaudissements.

1er janvier 1986 pour Thierry Dubief et 27 mai 1979 pour Bernard Raphanel, les deux compères totalisent 75 ans de service à la population. C'est dire que l'heure de la retraite était attendue et évidemment méritée. A coups d'anecdotes, Thierry Vuillemin est revenu avec beaucoup d'humour sur le parcours professionnel de nos deux retraités du jour, avant de leur céder le micro.

Thierry Dubief et Bernard Raphanel ont tenu tour à tour à saluer ceux qui avaient été à l'origine de leurs vocations au service des autres. Saluant les présents, les absents notamment Bernard Raphanel et évoquant la mémoire des disparus, les deux jeunes retraités ont martelé l'importance des valeurs telles que l'altruisme, la bienvaillance et le travail. "On construit les choses dans la fraternité pas dans l'adversité" a rappellé Bernard Raphanel avant de lancer un message aux plus jeunes. "Vous êtes la démonstration que la famille des sapeurs-pompiers existe vraiment".

Les épouses Catherine et Nathalie ont été chaleureusement saluées ce vendredi soir, sans oublier Laurence, la "nounou" des enfants de Bernard Raphanel "sans laquelle rien n'aurait été possible". De jolis messages adressés à celles et ceux qui gravitent autour du quotidien des pompiers.

Laurent Guillaumé