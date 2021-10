90 000 € de travaux de voiries et 240 000 € dans l’agrandissement du bassin du Fourneau engagés par la mairie de Fontaines.

L’impasse des Caillots, l’Allée des Griffières, la rue des Grands Bois et la rue du Val d’Or faisaient partie de la première tranche 2021 de travaux de réfection de chaussée, une seconde tranche est prévue en 2022.

Les travaux de décaissement et revêtement de bitume ont été confiés au groupe Eiffage spécialiste dans de nombreux domaines des travaux publics : constructions, infrastructures, concessions et énergie. Pour une municipalité, ce type de travaux de voiries représente des coûts importants et nécessite d’être budgété et réparti sur plusieurs années. Pour mener à bien ces travaux, plusieurs entreprises sont mises en concurrence sur appels d’offres.

Depuis plusieurs années, un constat sans appel est fait avec l’augmentation des précipitations à forte densité venant de Mercurey et Rully. En 2014 le centre de Fontaines avait été inondé, afin de se prémunir de tels risques, la commune a engagé d’énormes travaux d’agrandissement du bassin de rétention situé le long de la RD 981. A ce jour, le décapage de la terre végétale est terminé, les terrassements sont avancés à 50%. Les travaux sont subventionnés par le Département et le Grand Chalon.

Les travaux de voiries et de l’agrandissement du bassin du Fourneau sont suivis par Jean-François Bos adjoint à la mairie de Fontaines.

C.Cléaux