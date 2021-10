Retour en images sur la soirée Dancing People Don't Die de vendredi

Ce vendredi 8 octobre, le festival Dancing People Don't Dancing People Don't Die a posé ses quartiers à l'Abattoir, pour rassembler la jeunesse avec une programmation pour tous les goûts. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Après «À VRAI DIRE», le plateau-débat avec Odil TV sur le rapport au corps et sur sa place dans nos lieux festifs et de culture, de 17 heures à 19 heures, et «W(H)OMEN», la performance dans laquelle Ottis Bedfield nous faisait partager ses explorations artistiques et physiques, place à la soirée Dancing People Don't Die du vendredi soir!



Et il s'en est passer des choses sur le site de l'Abattoir!



À côté des concerts prévus ce soir-là, Mélodie Rageot donnait rendez-vous aux plus audacieux pour les maquiller et les coiffer dans son hair truck, Mathilde Laget et Camille de Tribu M dans leur food truck, Stéphane Kriegel, était présent pour la prévention, au même titre que Ludovic Anglade, président de l'association Rainbow.



Au programme, Aria 3000 (Frite enchantée/Lyrique popysé) avec Fanny Chamboredon, Hélène Biwel et Clément Vallery (à qui nous devons l'affiche du festival), le duo parisien Minuit Machine (Dark wave/EBM) formé par Amandine Stioui et Hélène de Thoury, Smadj (Urban Unconventionnal Oriental) connu pour le duo qu'il forme avec Mehdi Haddab, DuouD. Ce dernier s'est entouré du poly-flûtiste Sylvain Barou et de Denis Guivarc'h, le saxophoniste du Magic Malik Orchestra.



Cette troisième édition du festival Dancing People Don't Die, organisé par l'association Mosaïques-LaPéniche, ne saurait être digne de ce nom si cela s'arrête ainsi!



En effet, une pléthore d'artistes tout aussi talentueux que les susmentionnés étaient aussi à l'affiche comme le trio dordognais Rien Virgule (Messe bleue et fièvre riuge), objet rock non-aligné, groupe punk industriel Léonard Kotik et l'ovni Jean-Michelle Tarre — tout aussi indus que le précédent mais pas que! —, et, pour finir, le petit prodige électro coldwave Poltergeist qui a clôt la soirée sur une belle note.



Plus de 400 personnes se sont rendues à l'Abattoir ce vendredi 8 octobre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati