La 22e Edition de la Paulée de la Côte Chalonnaise reprend ses habitudes

Trois jours durant, l’édition 2021 de la Paulée de la Côte chalonnaise, organisée par la Ville de Chalon-sur-Saône, les Confréries et les vignerons de la Côte chalonnaise, réunira visiteurs, viticulteurs, restaurateurs, commerçants et photographes dans une ambiance festive et populaire.

Tradition célébrant la fin des vendanges et le travail des vignerons, la Paulée est ancrée dans le patrimoine culturel et viticole de la Côte chalonnaise, en mêlant harmonieusement vins, gastronomie mais aussi l’art de la photographie.

En effet, depuis plusieurs années déjà, Chalon, ville de l’image, a décidé de faire de la Paulée un vrai temps fort photographique où amateurs et grands noms de la photographie, exposent leurs travaux sur les thèmes de la vigne et du vin.

Le grand rendez-vous du vin à Chalon du 15 au 17 octobre

Cette édition 2021 prendra ses quartiers du vendredi 15 au dimanche 17 octobre avec un programme qui verra couler les vins des vignerons de la Côte chalonnaise qui produisent cinq appellations villages (Bouzeron, Givry, Mercurey, Montagny, Rully) et deux appellations régionales

(Bourgogne Côte chalonnaise et Crémant de Bourgogne).

Cette fête est tout à fait légitime puisque les vendanges sont une étape marquante de la fabrication du vin !

C’est ce moment qui marque la fin de la partie agricole du processus de fabrication du vin (la viticulture) et le début du travail au chai (la vinification). L'origine du mot paulée provient vraisemblablement du patois paule, qui signifie « pelle ». Il s'agirait de la dernière pelle de raisins versée dans le pressoir symbolisant la fin des vendanges.

Dans une ambiance joyeuse et populaire, ces festivités de la Paulée proposeront aux visiteurs un véritable marathon épicurien sur trois jours, où se mêleront découvertes au gré des dégustations et tradition avec défilé des confréries de vignerons et leurs saints, office religieux, concerts et animations.

Vendredi 15 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30 - Rue de Strasbourg

Soirée de dégustation en présence des vignerons de la Côte chalonnaise.

Dans une ambiance festive assurée par les Sonneurs de trompe du Débuché de Rully et la musique funk, afro, rock, hip hop et jazz du groupe ZEPH, ce temps fort inaugural, exclusivement dédié aux vins de la Côte, sera une parfaite mise en bouche du week-end.

Après la dégustation de mises en bouche réalisée par la Sogeres et le CIFA de Mercurey, les participants pourront prolonger la soirée en dînant dans l’un des restaurants de leur choix (réservation conseillée).

Vente de verres gravés (7 €) quai de la Monnaie.

Samedi 16 octobre de 11 h à 19 h et dimanche 17 octobre de 11 h à 15 h

Parcours de dégustation de vins de la Côte chalonnaise en centre-ville auprès des commerces partenaires de la Paulée.

Le Cha’lon bar, place du Châtelet

Côte Saône, 2 rue du Pont

Cave de Mazenay, 9 Grande Rue

Cellier Saint Vincent, place Saint Vincent

La Cathé by Mr Moustache, place Saint Vincent

Chez Louis, place Saint Vincent

La Chasse aux trésors de la Côte chalonnaise

La chasse aux trésors de la Paulée a été pensée pour satisfaire tous les aventuriers, petits et grands. Arpentez les rues de la capitale de la Côte chalonnaise à la recherche d’indices qui vous permettront de mener votre quête à bien.

Dimanche 17 octobre à 16 h depuis la Maison des Vins. Manifestation gratuite et pour tous les publics à partir de 9 ans. Places limitées sur inscription sur www.paulee-cote-chalonnaise.fr

Rdv Bar, 36 rue de Strasbourg

Les Tontons bis, 37 rue de Strasbourg

Pixelles et Pintxos, 42 rue aux Fèvres

Atelier Store, 61 rue aux Fèvres

Le Carnot, 6 place de Beaune

Maison des Vins, esplanade Sainte Marie

Cave « Terroirs et Millésimes, 36 rue de Strasbourg »

De l’art et du du cochon, 40 rue aux Fèvres

En complément des sept dégustations comprises dans le kit de la Paulée, nos commerces partenaires se feront un plaisir de proposer les vins de notre Côte au verre ou à la bouteille. Des animations musicales rythmeront les visites dans tous les commerces du parcours.

Vente du kit de la Paulée comprenant un verre gravé et sept tickets de dégustation (un seul ticket par commerce sera accepté) sous le chapiteau de la place de l’Hôtel-de-Ville (5 €, paiement uniquement par carte bancaire).

La photographie à l’honneur avec la grande exposition à ciel ouvert

Berceau de l’image, Chalon-sur-Saône, ville natale de Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie, a fait sienne cet adage pour que la communion agisse entre l’histoire, la culture locale et les peuples. La Paulée est aussi un temps fort photographique sans égal. Lors de cette édition 2021, le mobilier urbain accueillera les œuvres de trois photographes pour composer une grande exposition à ciel ouvert sur le thème des artisans/artistes du vin, du cep de vigne jusqu’à la dégustation. Le travail artistique des Français Hervé Pernot et Jérôme Genée, ainsi que du Suédois Ola Bergman, seront mis à l’honneur dans les rues de notre ville.

Exposition Paulée de la Côte chalonnaise, au cloître de la cathédrale Saint-Vincent



Découvrez des objets insolites issus des archives du Musée

Denon, une exposition pensée par le tonnelier Frédéric Gillet (« l’Art du Tonneau »), une originale cave aux arômes et lessculptures de l’artiste Jacques Pinto. La régie de quartier de l’Ouest chalonnais sera également présente et proposera des objets réalisés à partir de... bouchons !

Samedi 16 et dimanche 17 octobre à 10 h à 17 h. Accès au Cloître par la Place du Cloître.