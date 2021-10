Prêts pour la ‘van life’ en véhicule aménagé ?

Le voyage se transforme : aujourd’hui, des milliers de Français sont séduits par les escapades en van, Combi et autres fourgons aménagés. C’est la grande déferlante de la ‘van life’ !

Et c’est sur cette vague que Nicolas Bouthier décide de surfer. Installé en juillet 2020 en tant qu’ébéniste, il débute en 2021 l’aménagement des véhicules. Info-chalon est allé à sa rencontre à Saint-Christophe-en-Bresse, dans son entreprise Just in Wood, où il nous accueille dans son premier fourgon pensé et aménagé pour une échappée belle en famille.

Un aménagement pensé au cm près

« Avant ça, nous explique l’ébéniste, j’avais déjà construit des aménagements particuliers pour des pêcheurs, qui souhaitaient des coffres modulables dans un Touran notamment. Mais mon souhait, aujourd’hui, est de partir sur un aménagement complet. Je travaille essentiellement avec du bois local, ma démarche s’inscrit aussi dans le respect de l’environnement. »

Le véhicule s’ouvre sur un intérieur entièrement isolé, recouvert de lambris en pin.

« Ce véhicule-là est pensé pour un couple avec enfant en bas âge. Il est équipé d’un lit 2 places adultes de 120x190 cm et d’un couchage enfant de 120x60 cm, de toilettes chimiques (pudiquement cachées dans un coffre-banquette), d’une table coulissante en pin, d’un frigo 12 volts, d’une gazinière 2 feux, d’un évier avec réserve d’eau (et receveur d’eaux usées). »

Des rangements complètent l’équipement : placards sous la gazinière, en hauteur, tiroirs… Nicolas Bouthier a optimisé chaque centimètre pour une exploitation maximale de l’espace et, bien sûr, pour respecter les normes de sécurité.

Des normes de sécurité drastiques

L’homologation est en effet très stricte.

« Tous les équipements que j’installe (frigo, gazinière, etc.) répondent à des normes très strictes de sécurité. Mes aménagements suivent un cahier des charges rigoureux pour être homologués. Cela concerne bien sûr le gaz, avec une bouteille contenue dans un caisson étanche, un réseau de tuyaux en cuivre, une crédence, une vitre qui s’abaisse sur les points feu et une distance réglementaire de la cabine des conducteurs. Mais le cahier des charges porte également sur d’autres points, comme la taille du passage, les volumes, les issues de secours… »

Avant homologation, un organisme agréé contrôle le respect de tous ces points.

Quel est le coût ?

« Ce fourgon a été aménagé à mon goût, il me servira de modèle pour les clients. Depuis l’isolation, jusqu’à la finition, j'ai eu 2 bons mois de travail. Il faut compter environ 25 000 € pour ce modèle. Chaque équipement – qu’il s’agisse de la gazinière ou du frigo – est assez cher puisqu’il respecte des normes de sécurité. »

De la demande, il y en a. Comment procède-t-on ?

« Je pars des envies et des besoins du client : veut-il une douche, un aménagement pour une seule personne ou davantage ? A-t-il déjà le véhicule ? Et de quel type, L1 à L4 ? Est-ce pour une itinérance longue ? À partir de ses besoins, on établit le cahier des charges. Puis c’est à moi de trouver de nouvelles astuces pour intégrer les éléments qu’il souhaite. »

Si le client n’a pas de véhicule, la forte demande augmente les délais. Mais pour l’aménagement proprement dit, il faut compter en moyenne 3 mois.

La déferlante ‘van life’ témoigne d’une soif de liberté et d’évasion, souvent associée à un mode de vie nomade et minimaliste. Peut-être, là encore, la crise Covid a-t-elle creusé son sillon, ajoutant à la liberté de mouvement des conditions sanitaires plus sûres.

La vie d’après, en quelque sorte.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Just in Wood

29A route de Colombey

71370 Saint-Christophe-en-Bresse

Tél : 06 03 90 92 64

Site : https://www.justinwood.fr/