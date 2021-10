AVIS DE DECES - Monsieur Daniel CATON

GIVRY, CORME ROYAL(17700)



Léa et Olivier,

sa fille et son gendre ;

Marine, Aurélien,

ses petit-enfants adorés ;

Nicole Brunetto,

sa compagne ;

Stéphanie et Vito,

et leurs enfants ;

Annie et Daniel Beaulier,

Jean-Pierre et Geneviève Caton,

Maryse Caton,

Marc (†) et Martine Caton,

ses sœurs et frères ;

belles-sœurs et beaux-frères ;

Monique Caton,

ses neveux et nièces ;

petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Monsieur Daniel CATON

survenu à l'âge de 76 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 13 octobre 2021 à 10h30 en l'église de Givry.

Daniel repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Virgile

son fils décédé en 1989 à l'âge de 17 ans.