Belle mobilisation pour la marche rose organisée par le CCAS de Châtenoy le Royal Mercredi 6 Octobre.

Octobre rose, le mois dédié au cancer du sein qui, les spécialistes de santé le rappellent, est toujours et encore dépisté trop tard. Des gestes simples et une visite régulière permettent souvent d’éviter le drame. Un examen clinique des seins (palpation), recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans, une mammographie de dépistage (examen radiologique) associée à un examen clinique des seins, proposée tous les deux ans aux femmes de 50 à 74 ans… Ce sont quelques-unes des recommandations faites par le Dr Marianne Henaff, médecin gynécologie obstétrique à Châtenoy le Royal lors de sa conférence ce mercredi sur la place de l’Arc en Ciel.

Vincent Bergeret maire de la commune a remercié tous les participants présents, solidaires de cette belle action et il a rappelé qu’il y a quelques jours Isabelle Haubensack, adjointe à la culture est décédée d’un cancer du sein. Isabelle était membre de l’association Toujours Femme où elle était très active. Il a ensuite remis à l’association Toujours Femme un chèque de 1800€ de dons obtenus avec les inscriptions à la marche.

Cette manifestation regroupait l’équipe CCAS, porteur du projet, l’équipe d’animation et les enfants de l’accueil de loisirs, l’Association Multi Gym, Toujours Femme, la Ligue contre le Cancer, Lydia Phillipon de Chapeaux Elé-Gants, les élèves de 3ème du collège Jean Vilar qui ont confectionné des savons et les vendent au profit de Toujours Femme, Carrefour Market (vente de brioches & goûter offert), l’Atelier du Goût ( goûter offert), les agents féminins & masculins de la commune et le service communication de la commune.

Les enfants du centre de loisirs ont chanté juste après les discours et avant de partir les participants se sont échauffés avec un Flash mob. Deux parcours encadrés par les policiers municipaux, un de 2.5 km a regroupé quelques 75 personnes et un légèrement plus long de 8 km a attiré environ 200 marcheurs de tout âge.

Comme il se doit c’était une action basée sur la solidarité et la convivialité, convivialité très présente avec les goûters qui attendaient les participants à leur retour.

« Une belle manifestation de solidarité pour lutter contre le cancer du sein.

Mais le plus important c’est LE DEPISTAGE ! » Estelle Ortéga

C.Cléaux