'32 cordes !', ce dimanche au Théâtre Piccolo

C’est un Haut du Panier qui met toute la famille des cordes à l’honneur pour un voyage romantique et fougueux qui va traverser les époques et les styles.

Les 32 cordes sont celles du sublime Octuor que le jeune Mendelssohn compose alors qu’il a tout juste 16 ans. Coup d’essai et coup de maître, tant il montre déjà son immense maîtrise de l’écriture, son sens de la forme et son lyrisme passionné. La passion, elle habite aussi toute la musique d’Astor Piazzolla et de ces tangos. Ce Haut du Panier nous fait traverser l’océan et changer de siècle, également avec Philip Glass. Sa musique minimaliste et méditative nous raconte aussi un lyrisme romantique intérieur d’un autre temps et d’un autre continent.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS

PROGRAMME

Felix Mendelssohn : Octuor pour cordes en Mi B Majeur op . 20

Philip Glass : Quatuor à cordes n° 3

Astor Piazzolla : Transcriptions de pièces pour orchestre à cordes

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

