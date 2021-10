JUDO GIVRY – La saison est lancée…

Depuis le 13 septembre, les judokas Givrotins ont enfin repris le chemin du dojo après plusieurs mois difficiles dus à la pandémie.

Cette rentrée s’effectue au compte-gouttes car chaque semaine depuis la reprise, nous retrouvons petit à petit nos judokas.

Un rappel des horaires pour celles et ceux qui souhaiteraient encore nous rejoindre.

Nous proposons dès 5 ans une séance du « Baby judo » tous les mercredis de 13h30 à 14h30. Cette séance permet la découverte de l’activité en douceur, par des jeux permettant la socialisation ainsi que des ateliers ou nous travaillons sur le schéma corporel de l’enfant.

Le mercredi, deux séances sont proposées à la suite de la séance « baby », de 14h45 à 15h45 et de 16h00 à 17h00 pour les 2èmes et 3èmes années ainsi que pour les débutants de plus de 5 ans.

A l’issue du parcours initiatique du mercredi, les plus motivés pourront rentrer définitivement dans l’activité avec 2 heures d’entrainements par semaines, les lundis et jeudi soirs de 18h30 à 19h30. Perfectionnement technique et combats sont au programme de ces séances.

Pour pallier l’absence de passage de grades lors de la dernière saison en raison du Covid, nous organiserons en décembre et pour les « anciens » seulement, un examen de rattrapage. L’examen de juin sera bien entendu maintenu pour tous.

Pour les adultes de tous âges et de tout sexes, nous proposons une séance de Self Défense les lundis soirs de 20h30 à 21h30. Nul besoin d’être un sportif accompli pour y participer, la bonne volonté et la bonne humeur suffisent amplement. L’accent est mis sur des techniques simples de défenses qui permettent de gérer le stress et d’acquérir de la confiance. Vous y serez les bienvenues.

Une séance d’essai est proposée pour tous, n’hésitez pas à en profiter…

Pour tout renseignement :

notre blog www.judogivry.unblog.fr

mail : [email protected]

Téléphone : 06.08.49.13.27