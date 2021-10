La mythique épreuve du Marathon de Paris les attend, ce dimanche 17 octobre

Oliver, Nicolas, Maxime et Frédéric, ces quatre-là sont prêts à se mesurer à l’un des plus importants marathons au monde : une course à pied sur la distance mythique de 42,195 km.

Le team d’Oliver Carel, composé de Nicolas, son plus vieil ami, de Maxime, le compagnon de sa fille et Frédéric, son neveu, est soutenu par leurs sponsors : Jean-Sébastien de Baies de Soleil (à droite sur la photo) et Jérémie de Au Bureau (à gauche). Les 4 amis se lancent dans un challenge aussi difficile que… chaleureux.

Une leçon de vie

C’est Olivier qui a entrainé ses amis dans l’aventure. Il faut dire qu’il n’en est pas à son coup d’essai : en 2017 déjà, il avait entrepris le marathon de Paris, une expérience inoubliable pour lui : « C’était sur un simple défi, on m’avait dit que je n’en serais pas capable, confie-t-il dans un sourire. Mais surtout, j’ai découvert beaucoup d’humanité dans cette épreuve. Par exemple, dans des moments très difficiles où la fatigue commence à vous paralyser, il y a toujours quelqu’un qui, vous dépassant, vous encourage au passage par des mots chaleureux. J’ai souvenir notamment d’un homme plus âgé et deux coureurs qui poussaient une personne en fauteuil roulant. C’est une vraie leçon de vie. »

Préparation

L’organisation, assurée par Schneider Électric, propose une préparation sur les 3 mois précédant le marathon : « Pendant 12 semaines, on court 3 fois par semaine, avec une difficulté crescendo » précise Maxime.

Nicolas, l’ami, le presque frère d’Olivier, a lui aussi couru le marathon en 2019. « Après les 20 premiers km, ce ne sont pas tes jambes qui te portent, c’est ton moral. »

« Depuis le moment où l’on s’inscrit, on est guidés, on reçoit régulièrement des informations sur les modalités d’organisation » renchérit Olivier.

Le challenge

À la question « Quel objectif te donnes-tu ? », Olivier répond, en toute humilité : « On s’est fixé 4 h 30. Les départs sont différés selon ton temps estimé. Nous, on partira à 11 h 42. Ceux qui partent avant, dès 8 h 30, sont les plus rapides ! Mais notre vraie performance, c’est d’y arriver. Et, ce dimanche particulièrement, ce sera d’arriver en famille. »

Dimanche vers 11 h 40, ayez une pensée chaleureuse pour nos quatre aventuriers !

Tout savoir sur le Marathon de Paris : Départ, parcours, guide du marathonien :

https://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr