Le saviez-vous : dimanche 17 octobre 2021, Journée mondiale du refus de la Misère

Prendre conscience et mettre le cap sur la dignité afin de repositionner les droits humains au coeur de la vie en société, telle est la volonté de cette action mondiale.

Dans ce monde ou place est surtout laissée à une large part d’individualisme et d’intolérance, ou le consumérisme, entendez la propension à consommer, est omniprésent ou la lutte des idées politiques ressemblent plus à des combats de rues ou à des intérêts personnels, que vient faire une Journée mondiale du refus de la misère, dans un tel système ?

Des hommes, des femmes, membres de nombreuses associations agissent pour éradiquer la grande pauvreté. ATD Quart Monde fait partie de ce mouvement, une organisation non gouvernementale sans affiliation religieuse ou politique agissant contre la grande exclusion.

Impossible de se faire entendre quand on vit l’exclusion ou l’extrême pauvreté. En lançant en 1987 l’idée de faire une Journée mondiale du refus de la misère, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde a réussi à faire prendre « le cap sur la dignité et droits devant » afin que partout dans le monde, ce mouvement désormais reconnu par les Nations Unies depuis 1992, puisse faire entendre la voix de ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés, voire qui en sont jugés responsables.

La misère n’est pas une fatalité, c’est une violation des droits humains fondamentaux. ATD Quart Monde et ses nombreux partenaires veulent mobiliser les citoyens et le responsables publics afin de démontrer, au travers de cette Journée d’appui, que le combat est commun et permanent durant toute l’année.

Alors dès ce samedi 16 octobre 2021 à 16h, participez à la marche de la Fraternité depuis la place du Théâtre à Chalon sur Saône et dimanche 17 octobre de 10h à 12h venez écouter les messages musicaux ou voir des saltimbanques sur la place Saint Vincent afin de mieux percevoir cet état de fait.

Des instants brefs certes mais qui permettent de mieux comprendre les personnes en situation d’extrême pauvreté et de se rappeler du message du Père Joseph Wresinski : « Là ou des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »

JC Reynaud