Coup de filet à 410 kg de cannabis - « Il y en a pour 800 000 euros de drogue, il encourt 20 ans de prison »

La Peugeot n’est pas là, en revanche celui qui l’a vendue ou cédée en falsifiant le certificat de cession, ce qui a entraîné, de fait, une fausse déclaration sur le site internet dédié, à un certain monsieur M. dont on ne trouve aucune trace sur les fichiers d’état civil - précisera Anne-Lise Peron, substitut du procureur -, celui-ci de tient à la barre. La petite quarantaine, casier néant, une vie de famille avec trois enfants, et un emploi stable, il a été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de pointage quotidien il y a 3 jours.

La Peugeot n’est pas là, mais celui dont on a retrouvé des empreintes à l’intérieur est dans le box. Placé en détention provisoire il y a trois jours. 33 ans, 10 condamnations (usage de stupéfiants, conduite sous stups, trafic de stups, violence sur conjoint, etc., il est par ailleurs sous mandat de dépôt pour des faits de violence aggravée dans une autre procédure, il vit en couple, il a un enfant.

Les deux prévenus demandent un délai pour préparer leurs défenses et leur avocat commun, Bruno Nicolle, demande le délai long (2 à 4 mois). Anne-Lise Peron, pour le parquet, demande le maintien sous contrôle judiciaire du vendeur, et le maintien en détention provisoire de celui qui s’était trouvé, à un moment ou à un autre, dans le véhicule. « Il y en a pour 800 000 euros de drogue, il encourt 20 ans de prison. » La peine encourue (10 ans) est doublée du fait de l’état de récidive légale du prévenu pour les préventions de transport non autorisé et détention non autorisée de stupéfiants.

« Ça fait 8 mois qu’il est en détention provisoire pour une affaire de violences, j’ai déposé une demande de mise en liberté. » Maître Nicolle va insister sur la situation de celui qui est incarcéré. « On retrouve son ADN dans le véhicule. A noter que lorsque les douanes interviennent, le véhicule est vide, son conducteur avait disparu. Où était les empreintes ? Ni sur le volant, ni sur le levier de vitesse. Donc sauf à parier sur un intérêt hypothétique qu’il aurait de fuir, je vous demande de ne pas le maintenir en détention. »

Le tribunal maintient le vendeur sous contrôle judiciaire mais en modifie le cadre : il pointera chaque semaine. Le second va rester en prison, « pour prévenir tout renouvellement d’infraction, eu égard à son casier judiciaire, et pour éviter toute pression sur monsieur X, vu que leurs versions sont différentes, et qu’il n’a pas d’emploi. »

L’avocat intervient à nouveau, il avait demandé la restitution de quelques scellés, le tribunal va devoir statuer maintenant. Trois téléphones portables seront restitués au vendeur du véhicule et à son épouse.

L’audience est renvoyée à mi-décembre. Il va falloir faire parler la Peugeot.

