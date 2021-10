Ras le bol des riverains à Châtenoy en Bresse après un énième accident sur la route départementale

Deux véhicules sont entrés en collision sur la route départementale menant à Dole et la route départementale menant au bourg communale. Un énième accident qui fait la démonstration si besoin était du côté très accidentogène de ce secteur. Depuis plusieurs années, des aménagements plus conséquents sont demandés par les usagers riverains ou pas, alors que cette artère est très sollicitée, y compris par celles et ceux qui contournent le rond-point des Orlans et des Jardiniers, en empruntant la Roseraie. La traversée de l'ex RN73 étant rendue assez compliquée à certaines heures. Il y a véritablement un vrai sujet à poser sur la table sur ce secteur qui mêle différents usages de la route.

Laurent Guillaumé - Photo Page Facebook Châtenoy en bresse